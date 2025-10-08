Thời tiết 8/10: Hà Nội và loạt tỉnh Bắc Bộ còn mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 8/10, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc còn mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trong buổi sáng, nguy cơ ngập úng, từ chiều mưa giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 8/10, Hà Nội còn mưa lớn buổi sáng, chiều mưa giảm dần. Ảnh minh hoạ: Minh Đức.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 8/10, khu Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, TP Hà Nội tiếp hứng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa to.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Từ chiều 8/10, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần, mưa rào và dông còn xuất hiện một vài nơi. Đêm 8 và ngày 9/10, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Ngoài ra, trong ngày 8/10, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trên biển, ngày 8/10, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/10

TP. Hà Nội sáng mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong đó, khu Đông Bắc, đồng bằng và Thanh Hóa sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.