Dự báo thời tiết 8/10: Hà Nội tiếp tục có mưa to, có nơi trên 120 mm

Theo dự báo, Hà Nội sáng 8/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nước ngập sâu trên phố Trần Quốc Toản ngày 7/10. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 7/10 và ngày 8/10

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.