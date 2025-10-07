Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước

“Nước vào nhà từ tờ mờ sáng, chảy như suối. Cả nhà phải dậy chuyển đồ lên giường, rồi lấy chổi gạt nước. Mưa kiểu này vài tiếng là ngập ngay, năm nay bị mấy lần rồi”, một người dân sinh sống tại khu vực đường Phan Đình Phùng (Túc Duyên cũ) cho biết.