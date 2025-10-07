Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gần 14.000 hộ dân bị cắt điện do ngập úng, Ba Đình chiếm tỷ lệ cao

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:27 (GMT+7)
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng.

EVNHANOI cho biết, tính đến 12h ngày 7/10, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc trung tâm như Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).

Một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận sự tình trạng ngập úng với số lượng 3.226 khách hàng bị ảnh hưởng.

Cán bộ EVNHANOI kiểm tra điện lưới đảm bảo an toàn cho người dân.

Các đơn vị điện lực đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị bơm nước, sấy khô, khẩn trương khôi phục trạm biến áp và đường dây. Đến thời điểm hiện tại, EVNHANOI đã khôi phục và cấp điện trở lại cho 5.562 khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như Ba Đình và Hoàn Kiếm đang được ưu tiên xử lý với các đội kỹ thuật viên làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây. Khi nước bắt đầu rút, EVNHANOI đã triển khai các tổ công tác di chuyển nhanh đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, EVNHANOI cũng kịp thời phát đi các khuyến cáo nhắc nhở người dân cắt ngay nguồn điện gia đình khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm.

Được biết, ngay từ khi bão bắt đầu hình thành, EVNHANOI đã chủ động củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu và đảm bảo vận hành các trạm biến áp có nguy cơ ngập úng. Các đơn vị trực thuộc như Công ty Điện lực các khu vực nội thành và ngoại thành đã kiểm tra định kỳ hệ thống điện tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các sự cố do cây đổ, vật thể lạ va chạm đường dây. Nhờ đó, trong suốt quá trình bão, hệ thống điện tại Hà Nội được duy trì an toàn, ổn định.

Đồng thời, EVNHANOI đã kích hoạt ngay các kịch bản ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên và các đội xung kích sẵn sàng 24/24 giờ để theo dõi, xử lý sự cố.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc

Hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão và đới gió đông nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới là nguyên nhân gây đợt mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội ngày 30/9 và 7/10.

2 giờ trước

Chiến sĩ Công an Thủ đô ngâm mình trong nước ngập để giúp người dân

Ngày 7/10, Hà Nội có mưa lớn làm nhiều tuyến phố ngập sâu. Các lực lượng Công an Thủ đô ứng trực phân luồng giao thông, ngâm mình trong nước ngập để giúp đỡ người dân.

2 giờ trước

Nghi rò rỉ điện tại điểm ngập ở Hà Nội, người đi đường bị tê chân

Sự cố rò rỉ điện ở điểm ngập úng tại nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (Hà Nội) khiến người đi qua gặp hiện tượng tê chân, sau đó EVN lập tức cắt điện để đảm bảo an toàn.

3 giờ trước

Trần Hoàng/Tiền Phong

    Pho trung tam Thai Nguyen chim trong bien nuoc hinh anh

    Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước

    11 phút trước 18:07 7/10/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.

    Tin moi ve su co vo dap thuy dien o Lang Son hinh anh

    Tin mới về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

    21 phút trước 17:57 7/10/2025

    0

    Nhận được thông tin về sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê ở tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

    Bo sinh ra be co 6 chan o Quang Ngai hinh anh

    Bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi

    41 phút trước 17:37 7/10/2025

    0

    Một con bò của một hộ dân ở Quảng Ngãi sinh ra bê con có tới 6 chân, sự việc hi hữu khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao.

