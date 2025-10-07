Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chiến sĩ Công an Thủ đô ngâm mình trong nước ngập để giúp người dân

  • Thứ ba, 7/10/2025 15:51 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Ngày 7/10, Hà Nội có mưa lớn làm nhiều tuyến phố ngập sâu. Các lực lượng Công an Thủ đô ứng trực phân luồng giao thông, ngâm mình trong nước ngập để giúp đỡ người dân.

giup nguoi dan anh 1

Ngày 7/10, các lực lượng của Công an TP Hà Nội ứng trực từ sớm để phân luồng, cảnh báo người dân không đi vào khu vực ngập sâu.
giup nguoi dan anh 2

CATP chỉ đạo xuyên suốt các lực lượng phải ứng trực kịp thời, sẵn sàng giúp đỡ người dân.
giup nguoi dan anh 3

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm cảnh báo người dân không đi vào nơi nguy hiểm.
giup nguoi dan anh 4

Các lực lượng Công an Thủ đô ngâm mình trong nước ngập hỗ trợ người dân đi qua các điểm ngập sâu.
giup nguoi dan anh 5

Tại các điểm ngập sâu, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ có thêm Cảnh sát cơ động và Công an phường.
giup nguoi dan anh 6

Việc hiệp đồng giữa các lực lượng sẽ đảm bảo giúp đỡ được người dân ngay khi cần thiết.
giup nguoi dan anh 7

CATP Hà Nội cũng huy động phương tiện chuyên dụng để đưa người dân và phương tiện qua nơi ngập sâu.
giup nguoi dan anh 8

Các lực lượng Công an Thủ đô sẽ ứng trực đến lúc nào nước rút hết.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

Xuân Ân

giúp người dân Hà Nội giúp người dân

    Đọc tiếp

    Vo dap thuy dien o Lang Son hinh anh

    Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

    46 phút trước 15:59 7/10/2025

    0

    Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý