Chiến sĩ Công an Thủ đô ngâm mình trong nước ngập để giúp người dân

Ngày 7/10, các lực lượng của Công an TP Hà Nội ứng trực từ sớm để phân luồng, cảnh báo người dân không đi vào khu vực ngập sâu.
CATP chỉ đạo xuyên suốt các lực lượng phải ứng trực kịp thời, sẵn sàng giúp đỡ người dân.
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm cảnh báo người dân không đi vào nơi nguy hiểm.
Các lực lượng Công an Thủ đô ngâm mình trong nước ngập hỗ trợ người dân đi qua các điểm ngập sâu.
Tại các điểm ngập sâu, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ có thêm Cảnh sát cơ động và Công an phường.
Việc hiệp đồng giữa các lực lượng sẽ đảm bảo giúp đỡ được người dân ngay khi cần thiết.
CATP Hà Nội cũng huy động phương tiện chuyên dụng để đưa người dân và phương tiện qua nơi ngập sâu.
Các lực lượng Công an Thủ đô sẽ ứng trực đến lúc nào nước rút hết.
