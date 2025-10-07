Nghi rò rỉ điện tại điểm ngập ở Hà Nội, người đi đường bị tê chân

Sự cố rò rỉ điện ở điểm ngập úng tại nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (Hà Nội) khiến người đi qua gặp hiện tượng tê chân, sau đó EVN lập tức cắt điện để đảm bảo an toàn.

Ngày 7/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn có hiện tượng người dân đi qua điểm ngập úng do mưa lớn tại nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng bị tê chân tay.

Người dân bị ngã khi đi qua điểm ngập.

"Nguyên nhân do bốt điện bị rò rỉ nên người dân đi qua có cảm giác tê chân. Ngay sau đó EVN lập tức cắt điện để đảm bảo an toàn", vị này nói và cho biết thêm

Vị này cho biết thêm, đây là sự cố nhẹ, chỉ một người gặp hiện tượng tê chân và không bị giật ngã như mạng xã hội đăng tải.

Do địa bàn nhiều điểm ngập sâu nên ngay từ sáng sớm, lãnh đạo Công an phường Yên Hoà thông báo đơn vị điện lực đề nghị cắt điện tại tất cả các bốt điện.

Phát hiện sự cố trên, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đang ứng trực tại hiện trường đã điều động xe chuyên dụng hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn di chuyển theo lộ trình an toàn.

Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.