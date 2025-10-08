Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Trắng đêm cứu dân giữa dòng nước lũ ở Lạng Sơn

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:55 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Do sự cố vỡ một phần thân đập Thủy điện bắc Khê 1 cùng lượng nước lũ, sông suối dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Lạng Sơn ngập lụt.

Theo ghi nhận của phóng viên, kể từ trưa 7/10, sau sự cố vỡ một phần thân đập ở nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) cũng như nước dâng cao từ sông Bắc Giang và hệ thống sông suối khiến xảy ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực thuộc các xã: Tràng Định, Thất Khê, Yên Bình, Quyết Thắng, Hữu Lũng, Bắc Sơn... cùng nhiều địa phương khác ở tỉnh Lạng Sơn. Do lũ bất ngờ, nhiều gia đình đã không kịp chạy dẫn đến rất nhiều tín hiệu cấp cứu được các hộ dân và chính quyền địa phương phát ra.

Lu lut Lang Son anh 1

Lực lượng chức năng đưa phụ nữ, con nhỏ đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo và mệnh lệnh cấp trên, nhiều đoàn công tác của Quân khu 1, tỉnh Lạng Sơn, trong đó chủ công là lực lượng Bộ Chỉ huy sự, Công an địa phương đã lập tức triển khai đội hình, phương tiện đến hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn. Kể từ 14h ngày 7/10 đến sáng 8/10, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã thức trắng đêm, thay phiên nhau triển khai đội hình lăn xả, không ngại nguy hiểm để ứng cứu người dân.

Lu lut Lang Son anh 2

Cố gắng tiếp cận khu vực người dân bị lũ cô lập.
Lu lut Lang Son anh 3

Trong đêm tối, lực lượng Công an đã đưa một người già vượt qua vùng lũ nguy hiểm.
Lu lut Lang Son anh 4

Vượt qua trở ngại, tiếp cận các ngôi nhà đang bị nước bủa vây.
Lu lut Lang Son anh 5

Nỗ lực đưa người già yếu đến nơi an toàn.

Anh Chu Hùng, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Tổ công tác mỗi xuồng độ 3-4 chiến sĩ trẻ len lỏi vượt qua đói, rét trời tối không có điện để đến từng ngõ xóm để tìm người mắc kẹt vùng lũ, nhất là các khu vực đang bị cô lập, người già con nhỏ, người sức khỏe yếu... Đêm 7/10, hàng trăm người dân đã được đưa đến an toàn. Trong đó, vào khoảng 23h15, lực lượng cứu hộ tiếp cận nhà dân và đưa một phụ nữ cần đi cấp cứu gấp. Chúng tôi sẽ không nghỉ cho đến khi chưa đưa được hết người dân đến khu vực an toàn”.

Lu lut Lang Son anh 6

Lực lượng Công an, quân đội tăng cường lực lượng đến vùng nước lũ.
Lu lut Lang Son anh 7

Lực lượng vũ trang Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn trang bị xuồng, phao đến vùng lũ, cứu dân trong đêm.
Lu lut Lang Son anh 8

Hợp đồng tác chiến tham gia khắc phục hậu quả vỡ thân đập Thủy điện Bắc Khê 1 và giúp sơ tán dân đến nơi an toàn.

Trong biển nước mênh mông, trở ngại do địa hình phức tạp miền núi, lực lượng Công an xã Quốc Việt (huyện Tràng Định cũ) kịp thời đưa được một trẻ sơ sinh ra khỏi nơi lũ cô lập. Gia đình xúc động trào nước mắt khi con em mình được cứu giúp.

Lu lut Lang Son anh 9

Tranh thủ lót dạ giữa vùng nước lũ.
Lu lut Lang Son anh 10

Thay nhau chợp mắt để lấy sức tiếp tục công việc cứu dân vào sáng 8/10.

Có thể nói, trong gần 20 giờ qua là cuộc chiến giữa thời bình đầy cam go, quả cảm hết mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Bộ đội đối với tính mạng, tài sản nhân dân vùng lũ Lạng Sơn là tấm gương sáng, bản chất sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”.

Thái Nguyên cứu hộ khẩn cấp 270 học sinh kẹt trong trường do mưa lũ

Khoảng 100 học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã được di chuyển đến nơi an toàn, và hiện công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.

59 phút trước

Dự báo thời tiết 8/10: Hà Nội tiếp tục có mưa to, có nơi trên 120 mm

Theo dự báo, Hà Nội sáng 8/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

10 giờ trước

Hàng loạt cột điện chiếu sáng gãy đổ để lộ lõi thép chữ V ở Hà Tĩnh

Sau vụ cột điện đôi đường dây 35kV ở Hà Tĩnh gãy gập sau bão Bualoi, lộ phần lõi thép, gây xôn xao dư luận, tại phường Bắc Hồng Lĩnh cũng phát hiện hàng loạt cột đèn chiếu sáng gãy đổ, để lộ lõi thép chữ V.

11 giờ trước

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/trang-dem-cuu-dan-giua-dong-nuoc-lu-o-lang-son-post1784995.tpo

Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

Lũ lụt Lạng Sơn Lạng Sơn Lũ lụt Lạng Sơn Bão Bão số 11 Bão Matmo

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý