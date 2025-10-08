Trắng đêm cứu dân giữa dòng nước lũ ở Lạng Sơn

Do sự cố vỡ một phần thân đập Thủy điện bắc Khê 1 cùng lượng nước lũ, sông suối dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Lạng Sơn ngập lụt.

Theo ghi nhận của phóng viên, kể từ trưa 7/10, sau sự cố vỡ một phần thân đập ở nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) cũng như nước dâng cao từ sông Bắc Giang và hệ thống sông suối khiến xảy ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực thuộc các xã: Tràng Định, Thất Khê, Yên Bình, Quyết Thắng, Hữu Lũng, Bắc Sơn... cùng nhiều địa phương khác ở tỉnh Lạng Sơn. Do lũ bất ngờ, nhiều gia đình đã không kịp chạy dẫn đến rất nhiều tín hiệu cấp cứu được các hộ dân và chính quyền địa phương phát ra.

Lực lượng chức năng đưa phụ nữ, con nhỏ đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo và mệnh lệnh cấp trên, nhiều đoàn công tác của Quân khu 1, tỉnh Lạng Sơn, trong đó chủ công là lực lượng Bộ Chỉ huy sự, Công an địa phương đã lập tức triển khai đội hình, phương tiện đến hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn. Kể từ 14h ngày 7/10 đến sáng 8/10, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã thức trắng đêm, thay phiên nhau triển khai đội hình lăn xả, không ngại nguy hiểm để ứng cứu người dân.

Cố gắng tiếp cận khu vực người dân bị lũ cô lập.

Trong đêm tối, lực lượng Công an đã đưa một người già vượt qua vùng lũ nguy hiểm.

Vượt qua trở ngại, tiếp cận các ngôi nhà đang bị nước bủa vây.

Nỗ lực đưa người già yếu đến nơi an toàn.

Anh Chu Hùng, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Tổ công tác mỗi xuồng độ 3-4 chiến sĩ trẻ len lỏi vượt qua đói, rét trời tối không có điện để đến từng ngõ xóm để tìm người mắc kẹt vùng lũ, nhất là các khu vực đang bị cô lập, người già con nhỏ, người sức khỏe yếu... Đêm 7/10, hàng trăm người dân đã được đưa đến an toàn. Trong đó, vào khoảng 23h15, lực lượng cứu hộ tiếp cận nhà dân và đưa một phụ nữ cần đi cấp cứu gấp. Chúng tôi sẽ không nghỉ cho đến khi chưa đưa được hết người dân đến khu vực an toàn”.

Lực lượng Công an, quân đội tăng cường lực lượng đến vùng nước lũ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn trang bị xuồng, phao đến vùng lũ, cứu dân trong đêm.

Hợp đồng tác chiến tham gia khắc phục hậu quả vỡ thân đập Thủy điện Bắc Khê 1 và giúp sơ tán dân đến nơi an toàn.

Trong biển nước mênh mông, trở ngại do địa hình phức tạp miền núi, lực lượng Công an xã Quốc Việt (huyện Tràng Định cũ) kịp thời đưa được một trẻ sơ sinh ra khỏi nơi lũ cô lập. Gia đình xúc động trào nước mắt khi con em mình được cứu giúp.

Tranh thủ lót dạ giữa vùng nước lũ.

Thay nhau chợp mắt để lấy sức tiếp tục công việc cứu dân vào sáng 8/10.

Có thể nói, trong gần 20 giờ qua là cuộc chiến giữa thời bình đầy cam go, quả cảm hết mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Bộ đội đối với tính mạng, tài sản nhân dân vùng lũ Lạng Sơn là tấm gương sáng, bản chất sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”.