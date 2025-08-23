Trợ lý đạo diễn 'Emily In Paris' đột tử ở tuổi 47

Diego Borella qua đời ngay trên phim trường "Emily In Paris". Một bác sĩ trong đội ngũ y tế cho rằng vị trợ lý đạo diễn ra đi vì một cơn đau tim.

Theo Daily Mail, Diego Borella - trợ lý đạo diễn series đình đám Emily in Paris - đột ngột qua đời trong quá trình ghi hình cho mùa thứ năm tại Venice (Italy). Lịch trình cho thấy bộ phim bắt đầu quay hôm 15/8 và dự kiến ​​hoàn thành vào 25/8. Một số người cho rằng bộ phim đã tạm dừng quá trình sản xuất sau sự việc đau lòng.

Diego Borella qua đời đột ngột trên phim trường. Ảnh: BookSprint Edizioni.

Là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc, La Repubblica cho biết vị trợ lý đạo diễn ngã quỵ khi đoàn làm phim chuẩn bị thực hiện những phân cảnh cuối cùng. Ngay lập tức, đội ngũ y tế nhận thông tin và di chuyển tới Danieli - một khách sạn được chọn làm bối cảnh ghi hình, song họ không thể cứu được anh.

Bác sĩ Suem, một trong những người có mặt tại hiện trường cho rằng Diego Borella qua đời do cơn đau tim đột ngột.

Sinh năm 1978, Diego Borella cũng xuất thân từ thành phố Venice. Được biết, anh là một đạo diễn và nhà văn tài năng, được đào tạo tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới như Rome (Italy), London (Anh) và New York (Mỹ). Theo đó, Diego Borella từng xuất bản truyện cổ tích, thơ haiku và kịch.

Người bạn lâu năm Mattia Berto chia sẻ: "Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về Diego Borella. Anh ấy đẹp trai, lịch lãm và rất phong cách. Lần cuối chúng tôi gặp nhau trong một bữa tối ở Paris. Diego Borella có khiếu hài hước, thông minh và tài năng. Cuộc đời anh ấy ngắn ngủi nên không có nhiều lời để diễn tả. Chỉ có nỗi buồn miên man".

Emily in Paris xoay quanh câu chuyện về Emily Cooper (Lily Collins) - một cô gái người Mỹ làm việc trong công ty truyền thông xã hội tại kinh đô ánh sáng Paris. Tới mùa thứ năm, Emily Cooper tiếp tục chuyến phiêu lưu tới thành phố mới các thành phố mới tại châu Âu, khởi đầu với Rome.