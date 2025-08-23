Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trợ lý đạo diễn 'Emily In Paris' đột tử ở tuổi 47

  • Thứ bảy, 23/8/2025 20:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diego Borella qua đời ngay trên phim trường "Emily In Paris". Một bác sĩ trong đội ngũ y tế cho rằng vị trợ lý đạo diễn ra đi vì một cơn đau tim.

Theo Daily Mail, Diego Borella - trợ lý đạo diễn series đình đám Emily in Paris - đột ngột qua đời trong quá trình ghi hình cho mùa thứ năm tại Venice (Italy). Lịch trình cho thấy bộ phim bắt đầu quay hôm 15/8 và dự kiến ​​hoàn thành vào 25/8. Một số người cho rằng bộ phim đã tạm dừng quá trình sản xuất sau sự việc đau lòng.

nghe si qua doi anh 1

Diego Borella qua đời đột ngột trên phim trường. Ảnh: BookSprint Edizioni.

Là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc, La Repubblica cho biết vị trợ lý đạo diễn ngã quỵ khi đoàn làm phim chuẩn bị thực hiện những phân cảnh cuối cùng. Ngay lập tức, đội ngũ y tế nhận thông tin và di chuyển tới Danieli - một khách sạn được chọn làm bối cảnh ghi hình, song họ không thể cứu được anh.

Bác sĩ Suem, một trong những người có mặt tại hiện trường cho rằng Diego Borella qua đời do cơn đau tim đột ngột.

Sinh năm 1978, Diego Borella cũng xuất thân từ thành phố Venice. Được biết, anh là một đạo diễn và nhà văn tài năng, được đào tạo tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới như Rome (Italy), London (Anh) và New York (Mỹ). Theo đó, Diego Borella từng xuất bản truyện cổ tích, thơ haiku và kịch.

Người bạn lâu năm Mattia Berto chia sẻ: "Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về Diego Borella. Anh ấy đẹp trai, lịch lãm và rất phong cách. Lần cuối chúng tôi gặp nhau trong một bữa tối ở Paris. Diego Borella có khiếu hài hước, thông minh và tài năng. Cuộc đời anh ấy ngắn ngủi nên không có nhiều lời để diễn tả. Chỉ có nỗi buồn miên man".

Emily in Paris xoay quanh câu chuyện về Emily Cooper (Lily Collins) - một cô gái người Mỹ làm việc trong công ty truyền thông xã hội tại kinh đô ánh sáng Paris. Tới mùa thứ năm, Emily Cooper tiếp tục chuyến phiêu lưu tới thành phố mới các thành phố mới tại châu Âu, khởi đầu với Rome.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Tiếng lòng bác sĩ là những lời thật lòng của một bác sĩ về công việc của mình, đồng thời là những giãi bày tâm tư của ông về những vấn đề mà các bác sĩ khó có thể chia sẻ hoặc nói trực tiếp với bệnh nhân. Sách cũng giúp mọi người hiểu được phần nào về ngành y tế vốn luôn “kín cổng cao tường”.

Vợ chồng David Beckham mặn nồng

David Beckham và Victoria thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào trong kỳ nghỉ trên du thuyền 16 triệu bảng Anh.

25:1521 hôm qua

Nữ diễn viên được mẹ chồng tặng 4 mảnh đất

Quách Bích Đình đang lên kế hoạch biến 4 mảnh đất do mẹ chồng cô tặng thành vườn bách thú.

12 giờ trước

Nam diễn viên được chú ý với thân hình vạm vỡ

Steven Nguyễn được chú ý sau khi tham gia "Mưa đỏ" với vai phản diện Quang. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai và thân hình cơ bắp.

23 giờ trước

Nhật Long

nghệ sĩ qua đời Emily Cooper Trợ lý đạo diễn Emily in Paris Diego Borella đau tim

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý