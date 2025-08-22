Vợ chồng David Beckham mặn nồng

David Beckham và Victoria thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào trong kỳ nghỉ trên du thuyền 16 triệu bảng Anh.

Theo Daily Mail, cựu cầu thủ bóng đá (50 tuổi) và nhà thiết kế thời trang (51 tuổi) có một kỳ nghỉ đáng nhớ trên siêu du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh. Con trai Cruz, Romeo và Harper cũng có mặt trong chuyến du lịch cùng cha mẹ.

David khoe thân hình cơ bắp, làn da rám nắng và hình xăm trên khắp cơ thể. Trong khi đó, Victoria trông sang trọng với váy satin đen choàng ngoài bikini tối màu. Cặp vợ chồng dành cho nhau cái ôm thắm thiết trên boong tàu và thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào. Cựu cầu thủ không rời tay khỏi vợ anh. Victoria cầm máy ảnh và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc của các con trong kỳ nghỉ dưỡng.

Vợ chồng David Beckham tình tứ trên du thuyền. Ảnh: Backgrid.

Romeo và Cruz cùng bạn gái Jackie Apostel (29 tuổi) tỏ ra thích thú với các môn thể thao dưới nước. Ba người nhảy trên môtô nước và lần lượt lướt ván điện.

Đến nay, mâu thuẫn giữa vợ chồng Beckham và con trai cả vẫn chưa được hóa giải. Khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình càng xa cách hơn khi gần đây, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức tiệc gia hạn lời thề hôn nhân tại quận Westchester trước mặt gia đình Peltz mà hoàn toàn không có cha mẹ ruột.

David và Victoria cùng Romeo, Cruz, Harper được cho là chỉ biết về buổi lễ này sau khi đọc thông tin trên một website tại Mỹ. Việc Brooklyn không mời các thành viên tới dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân gióng lên hồi chuông cuối cùng trước khi chẳng thể cứu vãn.

"Đây là cú tát cuối cùng vào David và Victoria. Việc Nelson đóng vai trò quan trọng như vậy trong buổi lễ khiến David rất đau lòng. Không một thành viên nào trong gia đình hơn 30 người biết về buổi lễ hoặc được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất đau buồn bởi anh vốn gần gũi với họ", nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun.