Nam diễn viên được chú ý với thân hình vạm vỡ

Steven Nguyễn được chú ý sau khi tham gia "Mưa đỏ" với vai phản diện Quang. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai và thân hình cơ bắp.

Mưa đỏ vừa chính thức công chiếu, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đông đảo. Sau khi phim ra mắt, Steven Nguyễn là một trong những cái tên được khán giả quan tâm.

Trong Mưa đỏ, anh đảm nhận vai nam thứ Quang, nhân vật ở bên kia chiến tuyến. Nhân vật này là đối trọng với nam chính Cường (Nhật Hoàng) - một chiến sĩ trẻ nhiệt huyết, kiên cường.

Steven Nguyễn đóng vai nam thứ trong Mưa đỏ. Ảnh: FBNV.

Steven Nguyễn được nhận xét có gương mặt điển trai, nam tính và thân hình săn chắc, cơ bắp. Trong phim, diễn viên có nhiều cảnh cởi trần khoe body vạm vỡ. Steven Nguyễn cũng được nhận xét thể hiện khá tốt diễn biến tâm lý nhân vật.

Trên mạng xã hội, vai diễn Quang được khán giả quan tâm, bàn luận. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước những cảnh hành động của diễn viên trên phim, trong đó có cảnh đấu tay đôi với Cường.

Theo chia sẻ của Steven Nguyễn, để vào vai Quang, anh phải trải qua quá trình tập luyện khắt khe, ăn kiêng, giảm cân so với ban đầu để có ngoại hình phù hợp.

Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, sinh năm 1991. Trước khi tham gia Mưa đỏ, anh từng gây chú ý với một số dự án như Vô diện sát nhân, Cú đấm thép...

Ngoài Steven Nguyễn, Mưa đỏ quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nhật Hoàng, Lương Gia Huy, Đình Khang, Hạ Anh... Tác phẩm về đề tài chiến tranh đang có khởi đầu tốt ngoài phòng vé, với suất chiếu lớn. Doanh thu phim tính đến sáng 22/8 là khoảng 24 tỷ đồng .