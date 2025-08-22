'Phú Sát Phó Hằng' Hứa Khải bị tố ngoại tình

Hứa Khải đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa tố ngoại tình, "bắt cá hai tay" trong lúc cả hai còn đang hẹn hò.

Theo Sinchew, dân luận Trung Quốc xôn xao trước tin nam diễn viên Hứa Khải bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa liên tiếp tung loạt bằng chứng tố anh ngoại tình. Mới đây, cô nàng đăng tải bài viết dài kể lại mối quan hệ của cả hai, tiết lộ Hứa Khải qua lại với nhiều cô gái khác trong lúc hai người còn đang hẹn hò.

Theo lời Hứa Lệ Sa, cô quen biết Hứa Khải trong tiệc sinh nhật một nghệ sĩ vào năm 2021. Hôm sau, cô được mời đến nhà Hứa Khải dự tiệc. Khi khách mời lần lượt ra về, nam diễn viên trong cơn say đã có một số hành động đụng chạm nhạy cảm với Hứa Lệ Sa. Hứa Khải sau đó giải thích rằng bản thân say đến mức không nhớ chuyện gì, rồi chủ động liên lạc và tán tỉnh cô.

Hứa Khải được đông đảo khán giả biết đến sau Diên Hi công lược. Ảnh: Sina.

Đầu năm 2022, Hứa Lệ Sa và Hứa Khải từng chia tay vì hiểu lầm nhưng họ tái hợp vào tháng 8 cùng năm. Hứa Khải còn sắp xếp để Lệ Sa trò chuyện qua video với bố mẹ, dự định cả gia đình cùng đi du lịch. Nhưng cuối năm 2022, khi Hứa Lệ Sa về Trùng Khánh cách ly vì nhiễm Covid-19, cô bàng hoàng khi truyền thông đưa tin Hứa Khải qua lại với đồng nghiệp Triệu Tình tại khách sạn.

Hứa Lệ Sa cho biết đầu 2023 khi đóng phim ở Thanh Đảo, Hứa Khải tiếp tục theo đuổi một diễn viên khác, còn lừa dối người kia rằng anh đã độc thân trong 2 năm. Hứa Lệ Sa sau khi biết chuyện đã chặn liên lạc. Tháng 10 cùng năm, Hứa Khải tìm cách liên lạc lại với Lệ Sa, van xin cô quay lại.

Hứa Lệ Sa khẳng định chưa từng nhận được lời xin lỗi hay đền bù nào từ Hứa Khải. Vì nhiều năm chịu đựng, cộng thêm bị fan của nam diễn viên liên tục quấy rối, cô buộc phải công khai mọi chuyện. “Nếu bây giờ còn nhịn, tôi sợ sẽ không bao giờ có can đảm nói ra nữa", Lệ Sa cho biết.

Sau bài đăng của Hứa Lệ Sa, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ với hàng loạt tranh luận trái chiều. Trước làn sóng dư luận, nam diễn viên Diên Hi công lược có động thái lên tiếng thông qua luật sư, tuyên bố sẽ tiến hành khởi kiện. Ngay sau đó, Hứa Lệ Sa cũng đáp trả, cho biết cô cũng đang tìm luật sư và sẵn sàng theo đuổi vụ kiện.

Hiện, vụ lùm xùm đời tư giữa Hứa Khải và Hứa Lệ Sa đang thu hút đông đảo sự quan tâm.