Trò cưng của Solskjaer ở MU hủy hoại sự nghiệp

Ở tuổi 24, Williams từng được xem là tương lai của "Quỷ đỏ" khi được Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ra mắt đội một năm 2019. Anh sở hữu tốc độ, khả năng lên công về thủ tốt và từng được kỳ vọng sẽ chen chân vào đội hình tuyển Anh. Nhưng kể từ đó, những chấn thương, phong độ trồi sụt và các vấn đề ngoài sân cỏ khiến Williams tụt lại phía sau.

Không CLB, không trận đấu và không tương lai - Williams thừa nhận quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời. Trong buổi trò chuyện cùng Ben Foster trên podcast Fozcast, anh chia sẻ: "Tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, nằm lì trên giường. Có người đến gõ cửa, rủ tôi ra ngoài đi dạo, uống cà phê, nhưng tôi chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà. Mọi thứ thật sự rất tệ".

Cảm giác hụt hẫng lên đến đỉnh điểm khi ngay cả việc xem bóng đá cũng khiến anh đau lòng. Williams nói: "Bây giờ tôi ghét xem bóng đá, vì tôi chỉ muốn được ở đó, được chơi bóng. Tôi nhớ cảm giác được lên xe cùng cả đội, nhớ những ngày tập luyện. Đôi khi, nó thực sự quá sức chịu đựng".

Những rắc rối không dừng lại ở đó. Tháng trước, Williams phải ra hầu tòa vì gây tai nạn khi lái chiếc Audi với vận tốc lên tới 159 km/h gần khu vực Handforth, Cheshire ngày 20/8/2023. Anh được đưa đến bệnh viện điều trị chấn thương trước khi bị chuyển đến trạm tạm giam ở Middlewich.

Tại phiên tòa, Williams thừa nhận hai tội lái xe nguy hiểm và điều khiển phương tiện khi không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định mức án tối đa cho các tội danh này có thể lên tới 2 năm tù giam.

Dù chưa rõ tương lai sẽ ra sao, Williams tin rằng khoảng thời gian rời xa sân cỏ có thể là điều cần thiết để anh làm lại cuộc đời: "Có lẽ tôi cần quãng nghỉ này, để nhìn lại tất cả và khởi động lại từ đầu".

Williams có 47 lần ra sân tại Premier League, giành cúp Liên đoàn và góp mặt ở tuyển trẻ Anh. Phong độ ấn tượng ở mùa 2019/20 giúp Williams được ký hợp đồng 4 năm kèm mức lương 65.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, sự nghiệp sau đó của anh phát triển không đúng kỳ vọng. Sai lầm của Williams là lời nhắc nhở rằng con đường từ "tài năng triển vọng" đến "sự nghiệp tan vỡ" có thể rất ngắn.

