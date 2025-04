Pedri khiến fan Atletico phải ngả mũ

Phút 76, trận bán kết lượt về Copa del Rey giữa Atletico và Barcelona, Pedri có hai pha xử lý bóng đầy mê hoặc khiến cả sân vận động Metropolitano phải thán phục. Trong tình huống đầu tiên, cầu thủ của Barcelona nhận bóng và ngay lập tức thể hiện khả năng xử lý khéo léo, lần lượt vượt qua từng đối thủ của chủ nhà bằng những pha đi bóng mềm mại, như thể anh đang trong một vũ điệu trên sân cỏ. Không chỉ giữ bóng một cách xuất sắc, anh còn liên tiếp khiến các cầu thủ đối phương phải bất lực nhìn theo.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Pedri khiến không chỉ những CĐV Barcelona ngồi trên khán đài phải hò reo, mà cả những người hâm mộ Atletico cũng không thể không vỗ tay, hòa vào những tiếng hô “Pedri, Pedri, Pedri”. Một hình ảnh đầy cảm động và cũng đầy sự tôn trọng, khi chính các CĐV của đội bóng đối thủ cũng phải đứng lên để chúc mừng tài năng trẻ này. Điều này chứng tỏ rằng trong bóng đá, khi một cầu thủ thể hiện được đẳng cấp và kỹ năng tuyệt vời, mọi sự phân biệt giữa các đội bóng hay các fan đều không còn quan trọng nữa.

Không thể không nhắc đến một khoảnh khắc lịch sử trong bóng đá Tây Ban Nha vào mùa giải 2013/14, khi các CĐV Barca dành cho Atletico một sự tôn trọng đặc biệt. Vào ngày 17/5/2014, khi Atletico giành chức vô địch La Liga ngay tại Camp Nou, các CĐV Barcelona đã không ngần ngại đứng lên vỗ tay và cổ vũ cho đội bóng thủ đô, một hành động hiếm hoi trong bóng đá nhưng lại thể hiện sự cao thượng của tình yêu dành cho môn thể thao vua.

Sau trận đấu, không khí trên khán đài trở nên sôi động với những tiếng hát, tiếng nhảy múa và những cử chỉ chúc mừng đầy chân thành từ các CĐV Barca. Điều này cũng không khác gì những gì người hâm mộ thấy trong trận đấu vừa qua, khi những CĐV của Atletico cũng thể hiện sự tôn trọng với Pedri và tấm lòng rộng mở với những gì đẹp nhất mà bóng đá có thể mang lại.

Trận đấu khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Barcelona - đội giành chiến thắng chung cuộc 5-4 sau hai lượt trận, nhưng hình ảnh của Pedri và sự tôn trọng mà anh nhận được từ các CĐV đối thủ sẽ mãi là một dấu ấn khó phai trong lòng những người yêu mến bóng đá. Chắc chắn, Pedri đã thêm một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.