'Barcelona mạnh nhất châu Âu'

Về trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad, Maldini cho rằng, dù Real Madrid gặp khó khăn trong việc ghi bàn, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn có cơ hội. Ông nói: "Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn, dù đang gặp vấn đề trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Real Madrid có thể tạo ra mối nguy hiểm ngay cả khi không có nhiều cơ hội. Vì vậy, tôi tin rằng họ vẫn có một cơ hội, dù không nhiều nhưng là có thể".

Tuy nhiên, theo Maldini, trận đấu quyết định không phải là cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Real Sociedad mà là trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona. Với hai trận đấu gần đây, Barcelona ghi tới tám bàn vào lưới Atletico Madrid, điều này khiến ông đặt niềm tin vào đội bóng xứ Catalonia.

"Atletico Madrid là đội bóng phòng ngự tốt, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng họ đang trong phong độ không tốt. Barcelona rõ ràng là đội bóng được đánh giá cao hơn để tiến vào chung kết", Maldini nhận định.

Và điều khiến Maldini ấn tượng nhất chính là phong độ chói sáng của Barcelona. Ông không ngần ngại gọi Barcelona là "đội bóng mạnh nhất châu Âu" ở thời điểm hiện tại. "Barcelona là đội bóng chơi hay nhất ở châu Âu vào lúc này. Đội duy nhất có thể so sánh với họ về trình độ chơi bóng chính là PSG. Vì vậy, tôi đánh giá Barcelona là đội bóng được đánh giá cao nhất trong trận đấu sắp tới", Maldini khẳng định.

Với những phân tích sắc bén của mình, Maldini chỉ ra rằng Barcelona, với lối chơi sắc sảo và phong độ ấn tượng, đang có tất cả các yếu tố để tiến xa tại Cúp Nhà vua mùa này. Còn với Real Madrid, dù gặp khó khăn, khả năng tạo bất ngờ của đội bóng này vẫn luôn tồn tại.

Ở lượt đi, Real Madrid thắng Real Sociedad với tỷ số 1-0 trên sân khách. Trong khi đó, Atletico Madrid hòa Barcelona với tỷ số 4-4. Lúc 2h30 rạng sáng 2/4, Real Madrid sẽ tái đấu Real Sociedad tại Santiago Bernabeu trong trận bán kết lượt về. Một ngày sau, Barcelona đụng độ Atletico Madrid.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.