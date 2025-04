MU đẩy Villa vào thế khó

Rashford gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ MU hồi tháng 1 sau khi đánh mất vị trí dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh phần nào tìm lại cảm hứng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Unai Emery khi đến đội mới. Sau 10 lần ra sân, cầu thủ 27 tuổi ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo. Phong độ này được cho là đủ để Villa cân nhắc giữ anh lâu dài.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, điều khoản mượn cho phép Aston Villa có quyền mua đứt Rashford với giá 40 triệu bảng vào hè 2025, MU cũng cho phép các CLB khác tiếp cận tiền đạo này với mức phí tương tự. Điều đó đồng nghĩa Villa sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng khác nếu muốn giữ chân Rashford.

Manchester Evening News thông tin thêm rằng MU muốn để Rashford đầu quân cho một CLB nước ngoài thay vì bán anh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League. Ngoài ra, MU cũng có thể đòi giá cao hơn cho Rashford nhờ vào phong độ ấn tượng hiện tại.

Sau chiến thắng 3-0 của Aston Villa trước Preston North End hôm 30/3, trận đấu mà Rashford lập cú đúp, HLV Emery chia sẻ về tương lai học trò: “Chưa có gì được quyết định cả. Điều quan trọng nhất bây giờ là thử thách phía trước".

