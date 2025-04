Hình ảnh Rashford ngồi lặng lẽ

Dù ăn mặc kín đáo với áo hoodie trùm đầu và ngồi khuất sau hàng ghế, ngôi sao của MU - hiện thi đấu cho Aston Villa dưới dạng cho mượn, vẫn bị một CĐV tinh ý quay lại phản ứng khi trận đấu kết thúc.

Trong lúc các khán giả xung quanh đứng dậy vỗ tay ăn mừng chiến thắng của đội chủ nhà, Rashford nhanh chóng đứng dậy rời khỏi khán đài trong lặng lẽ. Anh cố gắng tránh mọi sự chú ý.

Trận đấu có sự hiện diện của cả Sir Alex Ferguson trên khán đài, nhưng kết thúc không như kỳ vọng cho đội khách. Villa mở tỷ số sớm ở phút thứ 4 nhờ công của Trai-Varn Mulley, trước khi James Scanlon gỡ hòa cho MU.

Hai đội không ghi thêm bàn, qua đó kéo dài tới loạt sút luân lưu. Dàn sao trẻ MU trải qua loạt sút phạt đền tệ hại khi chỉ thực hiện thành công 1 trong 4 lượt đá, qua đó nhìn Villa giật vé vào chung kết.

Trận chung kết FA Youth Cup sẽ diễn ra ngày 10/4, cũng tại Villa Park, khi Villa sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Man City và Watford.

Với Rashford, anh dần tìm lại phong độ tại Aston Villa. Cuối tuần qua, tiền đạo này ghi cú đúp trong chiến thắng trước Preston tại FA Cup. Ngôi sao 27 tuổi cũng được HLV Thomas Tuchel trao suất đá chính trong màu áo tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2026 gặp Latvia và Albania.

Rashford được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của HLV Unai Emery cạnh tranh top 5 Premier League cũng như tiến sâu ở Champions League. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn là dấu hỏi, khi chưa rõ liệu Villa có mua đứt hay HLV Ruben Amorim sẽ giữ anh lại.

