Elanga cho MU sáng mắt

Trong quá khứ, việc gia nhập Manchester United là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, hiện tại, có vẻ như việc rời khỏi Old Trafford lại mang đến cho nhiều cầu thủ cơ hội phát triển và thăng tiến mạnh mẽ.

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là Anthony Elanga, người ghi bàn vào lưới Manchester United trong trận đấu giữa Nottingham Forest và đội bóng cũ của anh thuộc vòng 30 Premier League rạng sáng 2/4. Bàn thắng này giúp Forest giành chiến thắng 1-0 và nâng cao tên tuổi của Elanga, khiến người ta phải đặt câu hỏi về quyết định bán anh của Manchester United.

Trong mùa giải 2024/25, Elanga không phải trường hợp duy nhất tỏa sáng sau khi rời Manchester United. Cuối tuần qua, Marcus Rashford lập cú đúp giúp Aston Villa đánh bại Preston North End ở tứ kết FA Cup. Trước đó, tiền đạo người Anh rời sân Old Trafford để chuyển tới Villa theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Năm ngoái, Rashford cùng Manchester United vô địch FA Cup. Mùa này, anh có thể lại bỏ túi danh hiệu này. Như Rashford, Antony cũng nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ tại Real Betis, đến mức họ đã kêu gọi gây quỹ để đội bóng Tây Ban Nha mua đứt anh. Điều này cho thấy ngôi sao người Brazil chơi hay thế nào. Tình cảnh của Antony cũng giống Rashford, đều phải khăn gói rời CLB thành Manchester.

Tuy nhiên, những màn trình diễn của Rashford và Antony dù ấn tượng vẫn không thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với Manchester United như Elanga đã làm trong trận đấu mới đây. Pha ghi bàn đẹp mắt của tuyển thủ Thụy Điển tại The City Ground không chỉ giúp Forest giành chiến thắng, mà còn làm nổi bật sự tiến bộ của cầu thủ này, người trước đó đã bị bán đi với mức giá khiêm tốn. Giờ đây, với phong độ hiện tại, Elanga có khả năng sẽ góp mặt tại Champions League mùa sau, một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Vào mùa hè 2023, Manchester United quyết định bán Elanga cho Nottingham Forest với mức giá 15 triệu bảng, một con số khá khiêm tốn đối với một cầu thủ còn trẻ và có tiềm năng phát triển. Thời điểm đó, không ít người hâm mộ của MU không mấy quan tâm đến sự ra đi của Elanga. Anh được xem là một cầu thủ có tốc độ nhanh nhẹn, nhưng kỹ năng dứt điểm và sự điềm tĩnh trong những tình huống quan trọng lại là điểm yếu.

Tuy nhiên, với việc Elanga mới chỉ 21 tuổi khi rời đi, quyết định bán anh càng lúc càng trở nên sai lầm khi nhìn lại những gì bản thân đã làm được tại Forest. Sau khi chuyển sang đội bóng mới, Elanga tới nay ghi 11 bàn và có 17 pha kiến tạo tại Premier League.

Điều đáng chú ý là, không một cầu thủ nào của Manchester United có thể làm được nhiều điều này trong cùng khoảng thời gian. Elanga hiện dẫn đầu trong số các cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất tại Forest và đã có 6 bàn ở Premier League mùa 2024/25 - bao gồm pha lập công đẳng cấp khi anh chạy 85 mét chỉ trong 9 giây trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn André Onana của United.

Tại Forest, Elanga tìm lại được phong độ và sự tự tin mà anh chưa bao giờ có tại Manchester United. Mùa giải này, tuyển thủ Thụy Điển trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình của Nuno Espirito Santo, góp phần không nhỏ vào việc giúp Forest cạnh tranh một suất tham dự Champions League. Bàn thắng của Elanga vào lưới MU đã khẳng định rằng có thể chính môi trường tại Manchester United, với những áp lực vô hình, đã cản trở sự phát triển của anh.

Việc Elanga tỏa sáng tại Forest cũng đặt ra câu hỏi về môi trường tại Manchester United và những áp lực mà các cầu thủ phải đối mặt. Ruben Amorim, người kế nhiệm Erik ten Hag tại MU, từng đưa ra một nhận xét về lý do nhiều cầu thủ từ MU lại thành công khi rời đi.

Amorim cho rằng tại Manchester United, các cầu thủ không có đủ thời gian để phát triển và phải đối mặt với những áp lực lớn. Điều này không chỉ thể hiện qua Elanga mà còn qua nhiều trường hợp khác, những cầu thủ chưa bao giờ có đủ cơ hội để chứng minh khả năng của mình tại Old Trafford.

Elanga từng có mùa giải đầu tiên đáng nhớ tại MU, đặc biệt là trong trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League, nơi anh ghi bàn gỡ hòa trong một pha thoát đi đầy tốc độ. Tuy nhiên, sự ra đi của Ralf Rangnick, người có ảnh hưởng lớn đến Elanga, khiến anh không thể tìm lại được phong độ ổn định. Sau đó, Elanga trở thành "món hàng bị đem bán" của MU trong mùa hè 2023, và cuối cùng, Nottingham Forest nhanh chóng chiêu mộ anh.

Steve Cooper, cựu HLV của Forest, cũng có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Elanga gia nhập đội bóng. Cooper thực hiện nhiều cuộc gọi Zoom với Elanga từ trại huấn luyện của Forest tại Valencia, để giải thích về chiến thuật và lối chơi của đội bóng.

Cùng thời điểm, Everton cũng dành sự quan tâm cho Elanga, nhưng cầu thủ này bày tỏ những lo ngại về phong cách bóng đá của đại diện vùng Merseyside. Sau cùng, chính điều này giúp Forest giành được chữ ký của tuyển thủ Thụy Điển.

Sau một mùa giải đầu tiên đầy thử thách tại Forest, nơi đội bóng gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng, Elanga hoàn toàn vươn lên trong mùa giải này. Anh trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi phản công của Forest, với tốc độ, kỹ thuật và sự khéo léo. Mùa này, Forest đang cạnh tranh một suất trong top 4, đồng thời vào đến bán kết FA Cup.

Thành công của Elanga tại Forest là một lời nhắc nhở về những sai lầm trong công tác chuyển nhượng của Manchester United. Những cầu thủ như Elanga, McTominay, và nhiều người khác chứng tỏ rằng họ có thể phát triển mạnh mẽ và tỏa sáng sau khi rời khỏi CLB. Điều này không chỉ cho thấy sự thiếu sót trong chiến lược phát triển cầu thủ của "Quỷ đỏ" mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng khai thác và phát huy tài năng tại đội bóng này.

Trong khi Manchester United loay hoay với công cuộc tái thiết đội hình, Elanga dường như là một tài năng khác câu lạc bộ để vuột mất. Cầu thủ trẻ này tìm được môi trường phù hợp tại Forest và đang trên đường trở thành một ngôi sao mới trong làng bóng đá Anh. Những cầu thủ như Elanga cho thấy rằng đôi khi, rời khỏi Manchester United lại là bước ngoặt giúp họ tìm lại chính mình và đạt được những thành công vượt bậc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.