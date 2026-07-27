Trip.com bị Trung Quốc phạt 765 triệu USD vì lạm dụng thế độc quyền

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc vừa áp đặt mức phạt 5,2 tỷ nhân dân tệ (765 triệu USD) đối với Trip.com Group sau cuộc điều tra về cáo buộc độc quyền thị trường.

Trip.com là nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) chính thức áp đặt phạt mức phạt 5,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 765 triệu USD ) đối với Trip.com Group - nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất nước này - do các hành vi vi phạm quy định chống độc quyền, theo SCMP.

Án phạt bao gồm khoản tịch thu 1,658 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp và khoản tiền phạt 3,521 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,5% doanh thu nội địa năm 2025 của tập đoàn. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng yêu cầu Trip.com Group hoàn trả toàn bộ 122 triệu nhân dân tệ tiền đặt cọc đã khấu trừ trái phép của các chủ khách sạn.

Theo kết luận điều tra kéo dài 6 tháng khởi xướng từ tháng 1, SAMR chỉ ra rằng Trip.com đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường từ năm 2020 thông qua hệ thống phân bổ lưu lượng truy cập, quy tắc nền tảng và các công cụ kỹ thuật.

Cụ thể, tập đoàn sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Ctrip, Qunar và Skyscanner bị cáo buộc ép buộc các đối tác khách sạn cấp "đặc biệt" ký hợp đồng độc quyền bằng cam kết ưu tiên hiển thị và hỗ trợ quảng cáo, đồng thời cấm họ hợp tác với các nền tảng đối thủ. Đối với nhóm khách sạn cấp "vàng" và thông thường, doanh nghiệp yêu cầu cam kết cung cấp mức giá phòng thấp nhất trên nền tảng so với mọi kênh đặt phòng trực tuyến khác.

Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn này còn sử dụng các công cụ định giá tự động kết hợp can thiệp thủ công để tự động hạ giá phòng trên hệ thống của mình mỗi khi phát hiện các nền tảng đối thủ bán giá rẻ hơn. Những đơn vị không tuân thủ sẽ bị trừng phạt bằng cách giảm lưu lượng truy cập, xóa nhãn phân cấp hoặc trừ trực tiếp vào tiền ký quỹ của đối tác.

SAMR đánh giá chuỗi hành vi này đã cản trở cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tước đoạt quyền tự chủ định giá của các cơ sở lưu trú và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Phản ứng trước quyết định của cơ quan chức năng, đại diện Trip.com cho biết tập đoàn "chân thành chấp nhận và kiên quyết tuân thủ", đồng thời cam kết sẽ cải tổ toàn diện mô hình kinh doanh và thực thi nghiêm túc các biện pháp khắc phục, theo AP.

Trong thư ngỏ gửi toàn thể nhân viên, Tổng giám đốc điều hành Jane Sun chỉ đạo đội ngũ không "né tránh hay viện cớ" khi đối mặt với các thắc mắc liên quan đến vụ việc.

Đây được xem là án phạt chống độc quyền lớn nhất của Bắc Kinh nhắm vào một tập đoàn công nghệ kể từ đợt siết chặt quản lý diện rộng năm 2021 - thời điểm Alibaba bị phạt kỷ lục 18,2 tỷ nhân dân tệ và Meituan nhận án phạt 3,44 tỷ nhân dân tệ.

Trước khi đón nhận quyết định chính thức, Trip.com đã đối mặt với hàng loạt cảnh báo từ chính quyền địa phương ở Quý Châu, Hà Nam, cũng như khiếu nại pháp lý từ các hiệp hội du lịch tại Vân Nam.

Đến tháng 3, tập đoàn đã âm thầm gỡ bỏ công cụ "Trợ lý kinh doanh AI" - tính năng tự động điều chỉnh giá từng bị phản đối gay gắt vì xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của đối tác.

Năm 2025, Trip.com ghi nhận doanh thu 62,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 17% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng bứt phá lên 33,4 tỷ nhân dân tệ nhờ khoản thoái vốn một phần tại tập đoàn du lịch MakeMyTrip của Ấn Độ.

Tuy nhiên, cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) của tập đoàn đã lao dốc mạnh từ mốc đỉnh hơn 600 HKD hồi đầu năm xuống còn 342,6 HKD trước khi án phạt chính thức được công bố.