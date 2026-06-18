Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 53 đối tượng

Chiều 18/6, Công an phường Bảy Hiền, TP.HCM, thông tin việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên tỉnh.

Công an triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn, liên tỉnh, bắt giữ 53 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý nghiêm ngặt các hộ ngăn phòng cho thuê, các trinh sát Công an phường Bảy Hiền phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một khu nhà trọ.

Đi sâu vào xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa vào tầm ngắm đối tượng Cao Minh Nhựt (SN 1997, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng đồng bọn đang hoạt động tại địa chỉ số 56 Nguyễn Bá Tuyển (phường Bảy Hiền).

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Bảy Hiền đã nhanh chóng báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Công an Thành phố. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ sát sao của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường đã lập chuyên án đấu tranh nhằm bóc gỡ tận gốc đường dây tội phạm này.

Lúc 14h ngày 22/5, Ban chuyên án quyết định phá án. Tổ công tác của Công an phường Bảy Hiền bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng B7, lầu 2, địa chỉ số 56 Nguyễn Bá Tuyển.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Cao Minh Nhựt dương tính với chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy đá.

Huỳnh Tấn Yên và Huỳnh Thanh Nhóc - hai trong số các đối tượng cầm đầu.

Từ lời khai của Cao Minh Nhựt, Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định toàn bộ mạng lưới cung cấp và tiêu thụ ma túy xuyên xã, phường.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi dưới sự điều hành của nhiều "nhánh" độc lập do các đối tượng Đặng Thị Thanh Thảo, Huỳnh Tấn Yên, Lê Tấn Phát, Huỳnh Thanh Nhóc cầm đầu. Thuốc lắc và ma túy đá được các đối tượng phân phối qua mạng xã hội bằng tài khoản Zalo ảo, giao dịch hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng.

Để ngụy trang, chúng thuê các cặp vợ chồng như Nguyễn Trần Khương Duy - Lê Thị Hồng Ny hay Hà Minh Nhựt - Nguyễn Ngọc Phương Trinh đi giao hàng nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định một số nhánh trong đường dây này còn vươn "vòi bạch tuộc", tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sang các địa bàn lân cận và tỉnh Tây Ninh. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn tinh thể không màu (nghi ma túy) và nhiều nỏ thủy tinh dính vết ma túy.

Một gói ma túy đá, tang vật vụ án.

Hiện nay, Công an phường Bảy Hiền hoàn thiện, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công chuyên án lớn ngay từ cấp cơ sở không chỉ làm sạch một tụ điểm phức tạp tại địa bàn phường Bảy Hiền, mà còn thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an TP.HCM trong đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.