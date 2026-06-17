Mâu thuẫn khi giao dịch ma túy, đối tượng mua đâm kẻ bán tử vong

Từ mâu thuẫn trong lúc giao dịch mua bán ma túy, đối tượng mua rút dao đâm kẻ bán tử vong.

Ngày 16/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Long Vũ (SN 1997, ngụ TP.HCM) 16 năm tù về tội "Giết người"; bị cáo Phạm Thế Hiển (SN 1995, ngụ TP.HCM) 3 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác và cản trở hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo Vũ đã đầu thú, gia đình có bồi thường cho đại diện bị hại, nên được HĐXX xem xét, giảm một phần hình phạt khi lượng hình.

Bị cáo Trần Long Vũ (bên phải) và bị cáo Phạm Thế Hiển tại phiên tòa ngày 16/6.

Theo cáo trạng, chiều 24/9/2025, Trần Long Vũ liên hệ với Nguyễn Đạt Thanh Thoại để mua ma túy và hẹn gặp tại khu vực chung cư Nhật Lan 2 (phường Tân Tạo, TP.HCM).

Đến tối cùng ngày, Vũ thuê Phạm Thế Hiển (tài xế xe ôm công nghệ) chở đến điểm hẹn với giá 100.000 đồng, nhưng không nói rõ mục đích là giao dịch ma túy. Trong lúc gặp nhau, do thiếu tiền, Vũ trả giá mỗi hộp ma túy đá từ 2,2 triệu đồng xuống còn 1,5 triệu đồng. Việc mua bán bất thành khiến 2 bên xảy ra cự cãi rồi xô xát.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Trong lúc giằng co, Vũ lấy con dao bấm đã chuẩn bị sẵn trong người đâm nhiều nhát, trong đó một nhát dao trúng vùng ngực trái, xuyên tim khiến Thoại bị thương nặng.

Sau khi gây án, Vũ chạy ra xe của Hiển đang chờ cách hiện trường khoảng 30 m và cho Hiển biết mình đã đâm người.

Dù biết Vũ vừa dùng dao tấn công người khác, Hiển vẫn điều khiển xe máy chở Vũ rời khỏi hiện trường, đi vứt hung khí rồi tiếp tục đưa Vũ đến khu vực nhà của Thoại để dò hỏi tình hình trước khi cả hai bỏ về.

Thoại được một người khác đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong vào ngày 5/10/2025. Kết luận giám định xác định nạn nhân chết do suy đa tạng sau phẫu thuật vết thương đâm thấu ngực làm thủng tim.

Đến ngày 6/10/2025, sau khi biết Thoại đã tử vong, Trần Long Vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Phạm Thế Hiển không trực tiếp tham gia xô xát và đâm người. Tuy nhiên, do đã giúp Vũ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, Hiển phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.