Xét xử lãnh đạo Công ty GMT lừa hơn 1.200 người tham gia lắp đặt 'nước ion kiềm'

Các bị cáo Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung bị TAND Hà Nội xét xử với cáo buộc thành lập hệ sinh thái sản xuất nước ion kiềm để huy động vốn, chiếm đoạt tiền.

Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập công ty nhưng không ai góp vốn

Cùng hầu tòa với Tuyên có bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sỹ Anh Tuyên, Trần Trí Trung trước khi bị bắt.

Công ty GMT của bị cáo Sỹ Anh Tuyên ban đầu đăng ký vốn điều lệ 250 tỷ đồng , nhưng không có ai góp vốn thực tế. Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, Tuyên xây dựng "hệ sinh thái GMT", cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm phụ trách tài chính, còn Trần Trí Trung làm giám đốc chi nhánh Miền Nam.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để chiếm đoạt được tiền của nhà đầu tư, thông qua "hệ sinh thái GMT", Sỹ Anh Tuyên chỉ đạo Nhung ký "Giao ước thỏa thuận tài chính"; "Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần"... và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Bị cáo Tuyên thông báo với các Giám đốc Chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp các cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Giám đốc các chi nhánh, những người này cũng phải chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của Nhung hoặc của Tuyên.

Bị cáo Trần Trí Trung chịu trách nhiệm liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước", liên hệ với các công ty luật để thuê làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Để "câu kéo" được nhiều người đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc "hệ sinh thái GMT", Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về "Chương trình giải pháp kiến tạo về nước"; "Quy ước tổ chức kinh doanh nước". Các tài liệu này thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng ; là đơn vị tổ chức, lập kế hoạch, đào tạo các công ty thành viên trực thuộc làm kinh doanh sản phẩm nước từ Công ty GMT.

Thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của hơn 1.200 người

Theo Viện Kiểm sát, 3 bị cáo Tuyên, Nhung và Trung còn đưa thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc Công ty GMT có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty GMT vì mục đích tốt đẹp, cung cấp miễn phí nước cho người dân.

Thậm chí, nhóm này quảng bá, thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Bị cáo Tuyên bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn B., nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an, làm Đại sứ thương hiệu hòa bình của Công ty GMT, tham gia một số buổi hội thảo, hội nghị để chia sẻ kiến thức khoa học về tầm quan trọng của nước Ion kiềm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào "hệ sinh thái GMT".

Tòa bố trí hội trường xét xử lớn cho các bị hại đủ chỗ ngồi.

Cơ quan tố tụng xác định thực tế, Công ty GMT không có chức năng đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ; toàn bộ "hệ sinh thái GMT" không hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo doanh thu; Tuyên cũng không có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, do tin tưởng vào thông tin bị cáo đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc "hệ sinh thái GMT", thông qua việc ký "Giao ước thỏa thuận tài chính"; "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", "Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh".

Trong đó, các cá nhân muốn trở thành thành viên trong "hệ sinh thái GMT" phải tham gia khóa học đào tạo "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" với học phí lên tới 24 triệu đồng.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên, sẽ phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ.

Bằng thủ đoạn trên, từ 2022-2025, Tuyên, Nhung và Trung, đã thu của hơn 1.200 người tổng số tiền gần 90 tỷ đồng. Cơ quan điều tra làm việc với 603 cá nhân từng chuyển hơn 61,2 tỷ đồng cho nhóm, hiện có 474 người yêu cầu bồi thường 48,7 tỷ đồng .