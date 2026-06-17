Tìm bị hại trong vụ mạo danh cán bộ trung tâm đấu giá lừa 350 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk cho biết đang thông báo tìm bị hại của đối tượng Trần Thị Phi Yến (SN 1986, trú ở số D3/7 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Thị Phi Yến bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận người phạm tội tự thú và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đ.V.D. (SN 1999, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giúp sức cho Trần Thị Phi Yến làm giả các thông tin, hình ảnh liên quan đến giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian dài, Trần Thị Phi Yến cùng đồng phạm tự xưng mình là cán bộ làm việc tại các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Yến đã vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản như: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu… để huy động tiền từ nhiều cá nhân.

Cơ quan điều tra phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thị Phi Yến.

Để tạo lòng tin, Yến đã tạo ra các giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản… giả mạo rồi gửi qua tài khoản mạng xã hội cho các cá nhân liên quan với lời hứa hẹn sẽ được chia lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay và tiền góp vốn đầu tư của các nạn nhân, Yến cùng đồng bọn đã không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, đến thời điểm bị bắt giữ, Yến cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 350 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với bị can Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0949.051.010 gặp điều tra viên Bùi Quang Cường để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.