Bắt giữ 92 bình nghi chứa khí cười tại khu vực biên giới Hoành Mô

Ngày 16/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười) không rõ nguồn gốc.

Vào hồi 12h20 ngày 16/6, tại khu vực thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, Quảng Ninh (cách Quốc lộ 18C khoảng 600 m), Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp Công an xã và lực lượng Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát 51L-587.xx có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, phương tiện do Lý Văn Ngò (SN 1991) trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô điều khiển, chở 23 bao tải, bên trong chứa tổng cộng 92 bình kim loại nghi là khí N2O. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người tên Long (không rõ lai lịch) với điểm giao tại xã Bình Liêu (Quảng Ninh) lấy tiền công 1 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.