Đột kích quán bar ở Hà Nội, thu giữ hàng chục bình khí cười

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã đột kích quán Lounge Gas Premix trên phố Trung Phụng, thu giữ hàng chục bình khí cười.

Hình ảnh do phóng viên VTV và các trinh sát ghi lại trong quá trình thâm nhập quán bar ngay trước đó. Đêm đến là thời điểm bóng cười được sử dụng nhiều nhất.

12h đêm là thời điểm quán bar này hoạt động tấp nập nhất. Bóng cười được mua bán công khai ngay tại bàn.

Các bàn đều kín khách, hầu hết bàn nào cũng sử dụng bóng cười, ít thì vài chục, nhiều thì lên tới hàng trăm quả mỗi đêm.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (chủ quán Lounge Gas Premix, TP Hà Nội).

"Muốn thử xem cảm giác nó thế nào", một vị khách chia sẻ.

Một vị khách khác cho biết: "Em còn nhập viện tâm thần 2 lần rồi".

Khi cuộc vui đang cao trào cũng là lúc lực lượng chức năng bất ngờ đột kích. Nguyễn Ngọc Thắng (chủ quán bar) đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên nhập và bán khí cười trong thời gian dài, thu lợi số tiền bất chính lên tới hàng tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (chủ quán Lounge Gas Premix, TP Hà Nội) khai nhận: "Có biết bán bóng cười bị xử phạt hành chính, nhưng không nghĩ sang năm nay lại xử phạt hình sự. Do thấy lợi nhuận cao nên mua để bán. Quy ước trên hóa đơn không ghi bóng cười mà sẽ ghi ký hiệu là "jug", từ đó không có ý nghĩa gì cả, để trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng".

"Doanh thu của quán có ngày cao nhất, khoảng 600-700 triệu đồng. Trong đó, dịch vụ mang đến lợi nhuận cao nhất là dịch vụ khí cười. Book được bàn cho khách lên thì sẽ được hưởng 15% trên tổng bill", thu ngân quán Lounge Gas Premix, TP Hà Nội, cho hay.

Càng mua nhiều, giá bóng càng rẻ, trung bình mỗi đêm, hàng nghìn quả bóng được tiêu thụ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

"Tôi mang hóa đơn báo giá lên cho khách, thường là những combo 50 quả, 100 quả. Tôi biết bóng cười bị cấm sử dụng, nhưng tôi vẫn tư vấn cho khách vì lợi nhuận", nhân viên quán Lounge Gas Premix (TP Hà Nội) cho biết.

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cất giấu bóng lưu động. Hoàn và Quang là những mắt xích trực tiếp cung cấp, trung chuyển mỗi đêm. Bóng được tập kết tại nhà Quang, còn Hoàn đứng ra giao dịch.

Hà Duy Hoàn (nhân viên quán Lounge Gas Premix, TP Hà Nội) khai nhận: "Tôi làm việc độc lập dưới sự chỉ đạo chủ quán, khi hết hàng, chủ quán chỉ đạo tôi đi lấy hàng ở kho và tôi để hàng ở trên ôtô. Khi có khách có nhu cầu sử dụng, thì tôi lấy từ ngoài xe vào trong quán".

"Chủ quán thường chỉ nhận bàn khách quen, được giới thiệu thì chủ quán mới nhận cho vào quán để chơi và sử dụng bóng cười. Khi gọi bóng cười, khách sẽ phải thanh toán tiền luôn và thu lại bill, không được lan truyền ra ngoài", Thượng úy Nguyễn Xuân Nam (Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) thông tin.

Hành vi buôn bán khí cười, nhẹ sẽ bị xử phạt hành chính, nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đa số nhân viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ tính chất vi phạm của hành vi này.

Hiện toàn bộ số bình khí N 2 O cùng tang vật liên quan đã bị thu giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.