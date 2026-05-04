Lực lượng 141 phát hiện, thu giữ nhiều bình 'khí cười'

Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện một thanh niên vận chuyển 2 bình "khí cười". Đấu tranh tại chỗ và kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 18 bình "khí cười" cùng phương tiện, hung khí liên quan.

Vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh (hướng rẽ phải đi Giải Phóng), thuộc địa bàn phường Phương Liệt, Hà Nội, tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision dừng đỗ trên vỉa hè trước số nhà 45B có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành tiếp cận kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận là Trương Công Huy (SN 2005, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa).

Thanh niên bị phát hiện tàng trữ gần 20 bình "khí cười" và hung khí tự chế.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực để chân của xe máy có một thùng carton, bên trong chứa 2 bình "khí cười" N2O. Huy khai nhận 2 bình "khí cười" đang trên đường vận chuyển đi giao cho khách.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận ngoài số tang vật nêu trên, còn cất giấu thêm nhiều bình khí N2O khác tại nơi ở. Ngay sau đó, tổ công tác Y5 đã phối hợp với Công an phường Phương Liệt đưa đối tượng về địa chỉ nơi ở để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 16 bình khí cười N2O, đồng thời qua kiểm tra còn phát hiện 1 thanh kiếm tự chế bằng kim loại. Toàn bộ số bình khí đều chưa qua sử dụng.

Lực lượng Công an đã thu giữ tổng số tang vật thu giữ gồm 18 bình khí cười N2O, một xe máy nhãn hiệu Honda Vision là phương tiện liên quan và 1 hung khí tự chế.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.