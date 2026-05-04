Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt tạm giam kế toán trưởng trường mầm non tham ô hơn 78 triệu đồng

  • Thứ hai, 4/5/2026 09:40 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Thượng tá Đoàn Dương, Phó Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987; là kế toán Trường Mầm non Sơn Ca, xã Sa Bình) về hành vi "Tham ô tài sản".

Trước đó, Phòng CSKT tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và sau thời gian xác minh, điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của Trường Mầm non Sơn Ca, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên có dấu hiệu phạm vào tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Bat ke toan truong, Mam non Son Ca anh 1

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Hà.

Sau khi được VKSND khu vực 7 (Quảng Ngãi) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSKT) Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Đoàn Dương, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

"Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học… phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm", Thượng tá Đoàn Dương khẳng định.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-ke-toan-truong-truong-man-non-tham-o-hon-78-trieu-dong_192146.html

Trung Thành/Công an TP.HCM

Bắt kế toán trưởng Mầm non Sơn Ca Quảng Ngãi Bắt kế toán trưởng Mầm non Sơn Ca

    Đọc tiếp

    Luc luong 141 phat hien, thu giu nhieu binh 'khi cuoi' hinh anh

    Lực lượng 141 phát hiện, thu giữ nhiều bình 'khí cười'

    1 giờ trước 09:24 4/5/2026

    0

    Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện một thanh niên vận chuyển 2 bình "khí cười". Đấu tranh tại chỗ và kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 18 bình "khí cười" cùng phương tiện, hung khí liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý