Truy tìm 3 đương sự liên quan vụ tố cáo chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra kiến nghị khởi tố số 54/TA-DS của TAND khu vực 15 (TP.HCM) đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Mai Thanh Tùng cùng các đương sự có liên quan.

Theo nội dung vụ việc, bà Trần Thị Ngọc T. (nguyên đơn), chủ thửa đất rộng 103 m2 tại phường Phú Lợi, TPHCM. Do cần tiền, nhưng bà T. có nợ xấu, không vay được ngân hàng nên được giới thiệu gặp Trương Ngọc Hải.

3 đương sự bị Công an TP.HCM thông báo truy tìm (từ trên xuống): Lâm Vĩ Tâm, Lưu Tuấn Nhã và Trương Ngọc Hải.

Hải đồng ý cho bà T. vay 300 triệu đồng, nhưng yêu cầu bà ký hợp đồng ủy quyền toàn phần (hợp đồng giả cách) thửa đất trên thay vì thế chấp thông thường. Hải liên hệ với Lưu Tuấn Nhã, nhờ Mai Thanh Tùng đứng tên hộ với thù lao 10 triệu đồng.

Ngày 18/9/2023, bà T. và Tùng ký Hợp đồng ủy quyền số 2281 tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một. Đến ngày 19/9/2023, Hải chỉ đạo Tùng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 5033, chuyển đất sang tên cho Lâm Vĩ Tâm, nhưng hoàn toàn không có sự đồng ý của bà T.

Đến ngày 11/10/2023, Tâm đem thế chấp tại ngân hàng vay 1,3 tỷ. Tuy nhiên, do không trả được nợ, ngân hàng khởi kiện đòi tổng cộng 1,697 tỷ và có nguy cơ phát mại tài sản của bà T.

Để phục vụ công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm các đươgn sự Lâm Vĩ Tâm (SN 1997, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Lưu Tuấn Nhã (SN 1987, ngụ phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) và Trương Ngọc Hải (SN 1996, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM).

Thông qua Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo, khi phát hiện thông tin liên quan đến tung tích của các đương sự nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (cơ sở 1), địa chỉ 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một hoặc qua ĐTV Hoàng Minh Tuấn để phối hợp xử lý.