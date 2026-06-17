Thua cá độ, giả khách điều tài xế công nghệ để cướp

Thua cá độ đá gà qua mạng dẫn đến nợ nần, Võ Minh Duy đã thủ sẵn dao trong người, lừa tài xế xe ôm công nghệ chở vào khu vực lô cao su vắng người rồi ra tay tấn công, cướp tài sản.

Tối 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt gọn đối tượng dùng dao tấn công tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Võ Minh Duy (SN 1997, ngụ ấp 2A, xã Phước Hòa, TP.HCM) từ cuối năm 2025 đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà trên không gian mạng. Do liên tục thua cược, Duy đã vay mượn tiền của gia đình, người thân và bạn bè với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Võ Minh Duy lúc mới bị bắt giữ.

Do mất khả năng chi trả các khoản nợ, Duy rời khỏi địa phương, thuê phòng trọ tại phường Phú Lợi để sinh sống và làm nhân viên bán nước giải khát. Trong quá trình này, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm nhằm có tiền trả nợ.

Khoảng 5h45 ngày 13/6, Duy rời phòng trọ, ăn sáng rồi đón xe ôm di chuyển lên khu vực phường Bến Cát. Sau đó, Duy quay trở lại phòng trọ lấy dao cất trong túi quần rồi tiếp tục đi bộ ra khu vực đường Huỳnh Văn Lũy giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn để tìm người chở thuê.

Võ Minh Duy khai nhận đã thủ dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản.

Khoảng 7h20 cùng ngày, Duy gặp ông N.B.K (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai), là tài xế xe ôm công nghệ đang điều khiển môtô Honda Future biển số 60AB-109.57. Duy thuê ông N.B.K chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, là nơi có các lô cao su vắng người qua lại.

Khi đi sâu vào khu vực đường đất đỏ trong lô cao su, cách đường nhựa khoảng 500 m, Duy bất ngờ dùng tay khống chế ông K. và sử dụng dao tấn công nạn nhân; chiếm đoạt xe của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Phước Hòa và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng truy xét.

Chiếc xe tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và mời Võ Minh Duy về trụ sở làm việc khi đối tượng đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên.

Hiện vụ việc được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức; nâng cao cảnh giác trước các trang web, ứng dụng cá cược trực tuyến; quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet của thanh thiếu niên; đồng thời kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.