Hành trình truy bắt nghi phạm đánh cụ ông bán vé số, cướp tiền ở Tây Ninh

Sau nhiều ngày truy xét, từ manh mối camera và thông tin quần chúng cung cấp, công an đã bắt giữ nghi can dùng khối bê tông tấn công cụ ông bán vé số rồi cướp tiền.

Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 12/6, ông N.V.H. (71 tuổi), sinh sống bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai và thường xuyên lang thang đang nằm ngủ ven quốc lộ 1, đoạn qua ấp 5, xã Thủ Thừa, thì bất ngờ bị một đối tượng tấn công.

Sau khi hành hung nạn nhân, người này lấy đi khoảng 1 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại. Ảnh: CA.

Ông H. bị xây xát vùng đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xảy ra vụ việc, cụ ông được người thân đưa về nhà chăm sóc.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. cho biết người tấn công mình có biểu hiện tâm lý không bình thường và thỉnh thoảng có gặp ông để nói chuyện. Tuy nhiên, nạn nhân không biết danh tính người này.

Đến ngày 15/6, khi hình ảnh và clip ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Thủ Thừa khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khối bê tông nghi là hung khí gây án, đồng thời trích xuất các đoạn camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc và hình ảnh đối tượng nghi vấn cùng phương tiện sử dụng.

Từ dữ liệu camera, công an xác định nghi phạm điều khiển xe máy biển số 65P5-37xx. Quá trình xác minh cho thấy chiếc xe đã được chủ sở hữu ban đầu bán lại từ nhiều năm trước.

Dương Công Nhạc bị các trinh sát khống chế. Ảnh: CA.

Mở rộng truy xét, lực lượng công an nhận được nguồn tin từ quần chúng về một người có nhiều đặc điểm trùng khớp đang xuất hiện tại khu vực xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Hệ thống camera giám sát của Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận chiếc xe trên xuất hiện lần cuối tại khu vực chân cầu Tân Hương.

Từ các tài liệu thu thập được, công an xác định nghi can là Dương Công Nhạc. Qua xác minh tại địa phương, Nhạc có tiền sử mắc bệnh tâm thần, từng được chăm sóc tại một cơ sở bảo trợ xã hội trước khi được gia đình bảo lãnh về nhà. Khoảng 2 tháng gần đây, người này rời khỏi nơi cư trú và không rõ tung tích.

Tiếp tục phối hợp với công an các địa phương, đến khoảng 14h30 ngày 16/6, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Dương Công Nhạc tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, Nhạc bước đầu thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản của ông H. vào rạng sáng 12/6.

Hiện Công an xã Thủ Thừa đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.