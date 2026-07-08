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Pháp luật

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

  • Thứ tư, 8/7/2026 21:45 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Trước đó, ngày 28/5, Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường, tổ dân phố Đầm, phường Phượng Sơn do ông Nguyễn Đình H (sinh năm 1974) làm giám đốc, bị phát hiện đổ hơn 652,5 tấn chất thải rắn, dạng cặn bã bê tông ra sân chứa vật liệu trong khuôn viên của doanh nghiệp.

Kết luận giám định, mẫu chất thải gửi giám định có các thành phần nguy hại so với ngưỡng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2025/BNNMT).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H về tội gây ô nhiễm môi trường.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Theo Văn Giang/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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