Khởi tố giám đốc đổ hơn 370 tấn chất thải vào cụm công nghiệp

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu, về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ.

Hiện trường vụ việc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe máy xúc đang thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng từ 3 ôtô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nylon, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại). Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Tài liệu điều tra xác định không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu, đã sử dụng hơn 370 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ. Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.