Bắt 3 đối tượng giết mổ heo chết, nhiễm bệnh để bán

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các bị can gồm: L.V.C (SN 1988, trú tại ấp Dốc Mơ 1, xã Thống Nhất), N.D.D (SN 1995, trú tại ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất) và L.M.P (SN 1978, trú tại ấp Trung Bình, xã Lâm Tân, TP Cần Thơ). Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.X.H (SN 1988, trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Thống Nhất) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 10h30 ngày 28/10/2025, Công an xã Thống Nhất phát hiện ông N.Đ.D (SN 1971, trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai) điều khiển môtô vận chuyển thịt heo đã giết mổ trên tuyến đường Đức Huy - Thanh Bình thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có chở một sọt và một bao thịt heo đã giết mổ, cạo lông, cắt đầu, xẻ thành miếng với tổng trọng lượng khoảng 152 kg. Ông D. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tờ mua bán và nguồn gốc số thịt heo trên; số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an xã Thống Nhất đã mời ông D. về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, ông D. khai nhận mua số thịt heo trên của một người tên Công tại ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất với giá 30.000 đồng/kg. Toàn bộ số heo không có giấy kiểm dịch, trong đó có con heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D. vận chuyển về phường Long Hưng để chế biến thịt heo quay bán cho người tiêu dùng.

Từ lời khai của ông D, Công an xã Thống Nhất tiếp tục mở rộng điều tra, kiểm tra và phát hiện nhiều địa điểm nuôi nhốt, giết mổ heo trái phép cùng nhiều đối tượng liên quan, nghi vấn mua bán, giết mổ heo nhiễm bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra tại các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 28 con heo sống, 1 con heo chết có biểu hiện bệnh lý với tổng trọng lượng khoảng 1.100 kg; 647 kg thịt heo đã giết mổ, chứa trong thùng xốp và tủ đông nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch; 88,85 kg thịt heo đã được làm sạch, đóng gói trong bao bì không rõ nguồn gốc; cùng 5 con heo sống, một con heo chết và nhiều sản phẩm từ heo với tổng trọng lượng khoảng 570 kg.

Công an xã Thống Nhất đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật; đồng thời phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đồng Nai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.