Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động 'tín dụng đen' ở TP.HCM

Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) làm rõ thông tin đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cho vay lãi nặng trong hoạt động liên quan người nước ngoài.

Nghi vấn một đường dây hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cho vay lãi nặng trong hoạt động giao dịch dân sự, lúc 23h ngày 24/5, Công an phường Hòa Hưng tiến hành kiểm tra hành chính nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ 436A/130 đường 3/2.

Qua đó, Công an phát hiện 19 công dân, trong đó 15 lao động quốc tịch Việt Nam, 4 lao động quốc tịch Trung Quốc (một giám sát quốc tịch Trung Quốc).

Các đối tượng có thông tin khai báo tạm trú. Test nhanh ma túy đối với 19 trường hợp trên kết quả đều âm tính.

Công an phường Hòa Hưng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM trích xuất dữ liệu, niêm phong công ty để xác minh, làm rõ.

Các thông tin cho thấy các đối tượng trên cùng một nhóm với nhau, nghi vấn có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số lỗi vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động.

Công an phường Hòa Hưng đã thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.