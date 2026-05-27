Quảng cáo rầm rộ trên mạng để thu hút các 'con bạc' trực tuyến

Nhiều người có công việc ổn định đã bị cuốn vào đường dây cá độ bóng đá qua trang web "OK9" bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá trước thềm World Cup 2026.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn, khởi tố 29 bị can, trong đó nhiều bị can phạm tội lần đầu, có công việc và thu nhập ổn định.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trang web "OK9" là trang chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, cũng như các hội nhóm trên Telegram.

Các đối tượng hướng dẫn cách cá cược; cách nạp, rút tiền; các khuyến mại kèm theo; đồng thời quảng cáo việc cá cược hoàn toàn bí mật, đảm bảo an toàn… để thu hút các "con bạc" tham gia.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Tính đến ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 29 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra đánh giá tội phạm "cờ bạc mạng" hiện nay không chỉ tập trung ở những đối tượng bất hảo mà đã len lỏi vào nhiều thành phần khác trong xã hội, làm cho nhiều người dù không "nghiện cờ bạc", nhưng cũng tham gia rồi dần bị cuốn theo vòng xoáy "đỏ - đen" trên trang web dẫn đến các hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7. Dự báo tình trạng cá độ bóng đá sẽ có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, quản lý giáo dục người thân tránh xa các lời dụ dỗ cờ bạc trực tuyến.