Xách ma túy 'giúp' người phụ nữ, 3 người nước ngoài lãnh án

Giấu "thuốc dinh dưỡng" là ma túy dưới đáy quần lót, 3 bị cáo nước ngoài cùng bị tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với 3 bị cáo người Hàn Quốc về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. HĐXX đã tuyên phạt Nam Hyunuk (SN 1997), Lee Dongwoo (SN 2000) và Jeon Gukbin (SN 1998) cùng mức án 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, lúc 13h30 ngày 23/8/2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ kiểm tra Đội Thủ tục Hành lý Xuất khẩu kiểm tra người và hành lý xách tay đối với các hành khách: Nam Hyunuk, Lee Dongwoo và Jeon Gukbin, là hành khách chuyến bay mang số hiệu "KE470" của Hãng hàng không Korean Airline khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi Incheon ( Seoul - Hàn Quốc).

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Qua kiểm tra, Đội thủ tục phát hiện trên người của cả 3 có "vật thể lạ" là những gói nylon chứa tinh thể không màu được giấu dưới đáy quần lót của cả 3 hành khách và được xác định là ma túy ở thể rắn, loại katemine, tổng số lượng hơn 1 kg.

Đội Thủ tục Hành lý Xuất khẩu - Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nam Hyunuk, Lee Dongwoo và Jeon Gukbin, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Nam Hyunuk khai là bạn bè với Lee Dongwoo và Jeon Gukbin từ Hàn Quốc, ngày 20/8/2024, cả ba cùng đến Việt Nam để quay video TikTok giới thiệu các địa điểm vui chơi, ăn uống tại Việt Nam.

Khi đến Việt Nam, Nam Hyunuk đặt khách sạn (không nhớ địa chỉ) cho cả nhóm lưu trú. Đến tối 21/8/2024, cả 3 đến quán bar (không rõ địa chỉ) tại phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ), TP.HCM để chơi, thì quen một người phụ nữ Việt Nam (không rõ lai lịch).

Qua nói chuyện, người này đề nghị Nam Hyunuk mang giúp một gói thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng về Hàn Quốc rồi sẽ có người liên hệ nhận, nhưng chưa nói cách thức nhận lại hàng bên Hàn Quốc như thế nào, nếu mang sang Hàn Quốc sẽ trả công 3 triệu Won.

Sau đó, Nam Hyunuk nói lại với Lee Dongwoo và Jeon Gukbin, thì cả 2 đều đồng ý cùng Nam Hyunuk giúp người phụ nữ mang số thuốc trên về Hàn Quốc và chia đều tiền công cho cả 3 người, mỗi người 1 triệu Won.

Đến ngày 22/8/2024, Nam Hyunuk quay lại quán bar trên gặp người phụ nữ và cùng đi gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) ở khu vực Bùi Viện (không rõ địa chỉ) để nhận "thuốc dinh dưỡng".

Khi giao những túi nylon cho Nam Hyunuk, người phụ nữ căn dặn Nam Hyunuk đó là thuốc dinh dưỡng, do số lượng nhiều sợ phải đóng thuế, nên dặn Nam Hyunuk cất giấu trong quần lót, nếu bị phát hiện thì bỏ lại hoặc đưa tiền cho cán bộ Hải quan.

Nam Hyunuk mang 3 gói nylon trên về khách sạn và chia cho 2 người bạn đi cùng mỗi người 1 gói và giấu ở khu vực kín như lời người phụ nữ căn dặn, khi đến cổng kiểm tra thì bị phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

Tại tòa, cả ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.