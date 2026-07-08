Hai bị cáo cầm đầu đường dây mua bán người xuyên biên giới lĩnh án

Chiều 8/7, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ án mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1998, ngụ xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) 18 năm tù; Dương Mạnh Hùng (SN 1998, ngụ xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) 20 năm tù, cùng về hai tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi". 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 năm đến 6 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do của con người, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý xuất nhập cảnh của Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nam Long Sài Gòn, Hoàng Minh Đức và Dương Mạnh Hùng tiếp nhận 5 người để chuyển giao cho một đối tượng tên Sửu đưa sang Campuchia.

Trong số các nạn nhân có H (15 tuổi 6 tháng) và L (14 tuổi 11 tháng). Sau khi đưa các nạn nhân vượt biên trót lọt, Đức và Hùng được trả tổng cộng 50 triệu đồng.

Đến ngày 5/7/2022, Đức và Hùng tiếp tục tiếp nhận thêm 2 người để đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, cả nhóm di chuyển đến khu vực biên giới tỉnh Long An (cũ), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Viện KSND TP.HCM xác định Đức và Hùng đã cấu kết thực hiện hành vi mua bán người, trong đó có cả người dưới 16 tuổi, nhằm đưa các nạn nhân xuất cảnh trái phép để trục lợi.

Trong khi đó, nhóm bị cáo còn lại giữ vai trò tổ chức, môi giới, hỗ trợ thủ tục và sắp xếp cho nhiều người xuất cảnh trái phép.

Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các thành viên trong đường dây. Một số bị cáo phạm tội đối với nhiều người nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.