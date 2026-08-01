Cú lừa tiền tỷ của cựu điều dưỡng bệnh viện

Lợi dụng vỏ bọc nhân viên y tế để lừa "chạy việc" và làm giả giấy tờ cầm cố xe thuê, cựu điều dưỡng Nguyễn Hoàng Nguyên chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Từng là điều dưỡng tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, có chuyên môn, công việc ổn định và một gia đình nhỏ, Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1996, trú phường Thái Hòa, Nghệ An) có tương lai rộng mở. Thế nhưng, những khoản nợ phát sinh sau các lần đầu tư chứng khoán thua lỗ đã khiến Nguyên từng bước trượt dài vào con đường phạm pháp.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên tòa.

Mượn "chiếc áo" nhân viên y tế để tạo lòng tin

Tháng 10/2023, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, anh Nguyễn Văn T. tìm đến Nguyễn Hoàng Nguyên nhờ xin việc cho vợ vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Biết gia đình anh T. đang rất mong muốn có một suất viên chức, Nguyên nhanh chóng dựng lên “vỏ bọc” hoàn hảo. Ngoài việc giới thiệu mình đang làm việc tại bệnh viện, Nguyên còn tự nhận là cháu của giám đốc bệnh viện và khẳng định có thể lo được một suất tuyển dụng với giá 400 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Nguyên đồng ý giảm 20 triệu đồng nhưng yêu cầu gia đình anh T. vẫn phải giao đủ 400 triệu đồng trước, sau khi xin được việc sẽ hoàn lại khoản tiền đã hứa.

Để củng cố niềm tin, Nguyên tiếp tục khẳng định kỳ tuyển dụng chỉ mang tính hình thức, chỉ cần “đặt vấn đề trước” thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Tin tưởng người đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và cho rằng Nguyên thực sự có mối quan hệ với lãnh đạo bệnh viện, gia đình anh T. đồng ý giao tiền.

Đầu tháng 11/2023, hai vợ chồng anh T. mang 400 triệu đồng đến tận nơi làm việc của Nguyên để giao. Hai bên còn lập giấy vay tiền có người làm chứng nhằm tạo thêm sự yên tâm cho bị hại.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Nguyên không hề gặp gỡ hay đưa tiền cho bất kỳ ai để tác động đến việc tuyển dụng. Những gì bị cáo làm chỉ là hỗ trợ nộp hồ sơ, đóng lệ phí dự thi và gửi tài liệu ôn tập cho vợ anh T.

Trong suốt thời gian đó, Nguyên vẫn liên tục nhắn tin trấn an. Có lúc bị cáo còn nói vừa ăn cơm với “bác giám đốc”, khẳng định cơ hội trúng tuyển của vợ anh T. là “100%”. Để màn kịch thêm thuyết phục, Nguyên chuyển trả đúng 20 triệu đồng như cam kết ban đầu.

Không dừng lại ở đó, vài tuần sau, Nguyên tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 3 triệu đồng với lý do đóng tiền đồng phục và liên hoan sau khi đỗ công chức. Chỉ đến khi bệnh viện công bố danh sách trúng tuyển mà không có tên vợ mình, anh T. mới bắt đầu nghi ngờ.

Khi bị yêu cầu trả lại tiền, Nguyên liên tục đưa ra nhiều lý do như chờ xét tuyển đợt sau, hồ sơ đang xử lý... để kéo dài thời gian. Cuối cùng, biết mình bị lừa, gia đình anh T. đã làm đơn tố giác.

Bị cáo lợi dụng vỏ bọc nhân viên y tế để lừa "chạy việc" và làm giả giấy tờ cầm cố xe thuê.

Cái giá của lòng tham và sự hối hận muộn màng

Không chỉ lừa “chạy việc”, Nguyễn Hoàng Nguyên còn thực hiện một hành vi phạm tội khác. Bị cáo thuê ôtô tự lái rồi lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên mình.

Sau đó, Nguyên dùng bộ giấy tờ giả này để mang xe đi cầm cố hoặc bán nhằm lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, hai chiếc ôtô của các đơn vị cho thuê đã bị mang đi giao dịch trái phép, với tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Nguyễn Hoàng Nguyên đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng .

Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đứng trước bục khai báo, cựu điều dưỡng thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận do đầu tư chứng khoán qua mạng bị thua lỗ nặng, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.

Trong lời nói sau cùng, Nguyên gửi lời xin lỗi đến các bị hại và thừa nhận mọi sai phạm đều xuất phát từ lòng tham cùng sự mất kiểm soát của bản thân.

Phía dưới phòng xử, người thân của bị cáo không giấu được sự đau xót. Họ cho biết đã phải vay mượn nhiều nơi để khắc phục một phần hậu quả, nhưng đến nay khả năng tài chính đã cạn kiệt, không thể tiếp tục trả thay những khoản tiền mà Nguyên chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức, biết rõ hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhiều lần với thủ đoạn gian dối, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để tạo lòng tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nguyên 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Rời phòng xử với bản án dài phía trước, Nguyễn Hoàng Nguyên không chỉ mất đi tự do mà còn đánh mất sự nghiệp, hạnh phúc gia đình và niềm tin của những người từng đặt kỳ vọng vào mình.