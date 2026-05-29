Bắt giam người thu mua lợn bệnh, cấp đông rồi bán kiếm lời

Nguyễn Hữu Cường bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị phát hiện thu mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, giết mổ rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú thôn 7, xã Thạch Hà) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Tiến phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi thu gom lợn nhiễm dịch bệnh để bán cho các cơ sở giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành quả tang, khám xét tại nhà Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: CAHT.

Quá trình điều tra, ngày 11/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.T trú tại xã Đồng Tiến vận chuyển lợn nhiễm bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường tại xã Thạch Hà. Sau thời gian theo dõi, điều tra, công an đã bắt quả tang Cường đang giết mổ lợn tại nhà riêng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con lợn còn sống cùng khoảng 500 kg thịt, xương và nội tạng lợn đã qua giết mổ được bảo quản trong các tủ đông. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: CAHT.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại một số địa phương để thu mua lợn bệnh với giá rẻ, đưa về giết mổ, cấp đông rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe.