Khởi tố tài xế xe tải vượt ẩu khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk

Tài xế Hoàng Văn Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam do lái xe tải lấn làn vượt ôtô con, gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2 nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Y Său Êban (26 tuổi, trú xã Quảng Phú) và anh Y Dươk Êban (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng).

Tài xế Hoàng Văn Thanh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h25 ngày 26/5, tài xế Thanh lái ôtô tải đi trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến khu vực trước cổng Khu công nghiệp Tân An, đường Hà Huy Tập, phường Tân An, tài xế Thanh lái xe lấn sang làn trái để vượt một ôtô con chạy cùng chiều phía trước.

Lúc này, ông Thanh phát hiện xe máy do anh Y Său chở anh Y Dươk chạy hướng ngược lại, cách khoảng 100 m. Nhìn thấy xe máy nhưng cho rằng phương tiện này sẽ tránh, nên tài xế vẫn tiếp tục vượt xe.

Sau đó, thấy xe máy đi dần ra giữa đường và không tránh kịp, ông Thanh đạp phanh, giảm tốc độ và đánh lái về phần đường của mình nhưng khoảng cách giữa 2 xe đã quá gần nên xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến anh Y Său tử vong tại chỗ, anh Y Dươk được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Thanh đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, làm rõ.