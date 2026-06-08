Nhóm người đưa lợn nhiễm bệnh ra thị trường bị khởi tố

Dù phát hiện đàn lợn 21 con bị dịch tả lợn châu Phi, 4 người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn mua bán, giết mổ và tiêu thụ ra thị trường.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976, cùng trú xã Thạch Bình), Hoàng Văn Thành (SN 1972, trú xã Biện Thượng) và Trần Quốc Điển (SN 1966, trú xã Hoạt Giang) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo điều 317, Bộ luật hình sự.

21 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị tuồn ra thị trường. Ảnh: Tiền Phong.

Theo công an, ngày 2/6, do đàn lợn 21 con có biểu hiện bị bệnh, nhiều con bỏ ăn, Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông, người làm nghề môi giới mua bán lợn, tìm đầu mối tiêu thụ.

Sau khi được Đông giới thiệu, Hoàng Văn Thành trực tiếp đến xem đàn lợn. Mặc dù biết rõ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì ham lợi nhuận, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ 21 con lợn với giá hơn 71 triệu đồng, rồi bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Sau khi mua số lợn trên, Trần Quốc Điển đưa về cơ sở giết mổ của gia đình tại thôn Trung Chính (xã Hoạt Giang) để giết mổ, tiêu thụ.

Khoảng 15h ngày 3/6, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của ông Điển thì phát hiện trong khu vực chuồng nuôi của cơ sở có 10 con lợn đang chờ giết mổ.

Làm việc với công an, chủ lò mổ khai nhận đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng.

4 bị can liên quan việc mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Tiền Phong.

Đối với số lợn còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn và lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Điển đã thuê người vận chuyển đi cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 con lợn bệnh được giấu tại nhà người thân của bị can Trần Quốc Điển.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, số lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.