Khởi tố đối tượng cầm dao đột nhập tiệm tạp hóa hiếp dâm chủ quán

Sau khi nhậu xong, một đối tượng ở Đắk Lắk cầm theo 2 con dao, liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân, tiệm tạp hóa lúc nửa đêm để trộm cắp.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Y.J.K. (17 tuổi, trú xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Theo điều tra ban đầu, đêm 15/7, sau khi ăn nhậu xong, Y.J.K. cầm theo 2 con dao rồi liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Dang Kang để trộm cắp tài sản, nhưng không lấy được gì.

Đối tượng Y.J.K.

Khoảng 1h ngày 16/7, Y.J.K. tiếp tục đột nhập một cửa hàng tạp hóa khác. Tại đây, đối tượng phát hiện nữ chủ quán 62 tuổi đang nằm trên giường. Khi người phụ nữ ngồi dậy, YJ.K. dùng dao đe dọa giết khiến nạn nhân quá sợ hãi phải nằm im.

Sau đó, đối tượng lục lọi trong phòng để tìm tiền nhưng không được. Y.J.K. tiếp tục dùng dao dí vào mặt, đe dọa và khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng công an khẩn trương điều tra, truy xét. Đến đêm 18/7, lực lượng công an bắt giữ Y.J.K.

Được biết, trước đó, ngày 1/6, Y.J.K. đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản". Đến ngày 7/7, đối tượng tiếp tục gây ra một vụ trộm xe máy tại xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.