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Pháp luật

Công an Hà Nội truy tìm 2 phụ nữ lừa đảo kiểu gọi vốn kinh doanh

  • Thứ tư, 8/7/2026 22:53 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Công an Hà Nội truy tìm 2 phụ nữ bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hơn 14,5 tỷ đồng thông qua các hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản và kinh doanh vật tư y tế.

Ngày 8/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh đơn tố giác đối với 2 đối tượng là Đỗ Thị Vân và Ngô Thị Thắm liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.

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Đối tượng Đỗ Thị Vân.

Do chưa xác định được nơi ở hiện tại của các đối tượng, nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, Đỗ Thị Vân (SN 1982), có hộ khẩu thường trú tại Khu đô thị mới Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ), Hà Nội, bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng thông qua hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất dự án khu vui chơi giải trí gần Bệnh viện Phương Đông, thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Trong khi đó, Ngô Thị Thắm (SN 1970), thường trú khu vực La Khê (quận Hà Đông cũ, Hà Nội), bị tố giác đã lừa đảo chiếm đoạt 14.068.600.000 đồng.

Theo nội dung tố giác, Ngô Thị Thắm đưa ra thông tin về việc kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh thuốc, vật tư y tế và tham gia các gói thầu cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với cam kết chia lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán, đối tượng không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

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Đối tượng Ngô Thị Thắm.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về nơi ở, nơi lẩn trốn của hai đối tượng trên, khẩn trương thông báo đến cơ quan công an.

Đối với vụ việc liên quan Đỗ Thị Vân, người dân có thể liên hệ cán bộ thụ lý qua số điện thoại 0904.834.686.

Đối với vụ việc liên quan Ngô Thị Thắm, người dân liên hệ cán bộ thụ lý qua số điện thoại 0983.610.186.

Ngoài ra, người dân cũng có thể trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://vov.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-truy-tim-2-phu-nu-lua-dao-kieu-goi-von-kinh-doanh-post1313562.vov

Theo Danh Thiết/VOV

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