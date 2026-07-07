Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Đối tượng đã tung thông tin gian dối rằng mình có khả năng xin việc làm và mua đất của dự án phân lô bán nền để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng của các nạn nhân.

Sáng 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thụy Bích Hồng (SN 1991; trú tại đường Lê Trọng Tấn, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thụy Bích Hồng.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà N.T.T.T (trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và bà N.T.T.C (trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị Nguyễn Thụy Bích Hồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận tiền xin việc, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra xác minh, qua đó xác định: Trong năm 2022, Hồng đưa ra thông tin gian dối "đang làm bộ phận tài chính của Công ty Cao su tại TP.HCM, có quan hệ quen biết có thể xin việc tại Công ty này".

Tin tưởng thông tin Hồng đưa ra, bà T và bà C đã đưa cho Hồng với tổng số tiền 240 triệu đồng để xin việc. Hồng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Mở rộng điều tra, CQĐT còn xác định, ngoài hành vi lừa đảo trên, Hồng cũng đưa ra thông tin gian dối "Công ty Cao su nơi Hồng làm việc có dự án đất phân lô bán nền tại khu vực xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum (cũ)" và có thể liên hệ để đứng ra mua đất dự án cho những người có nhu cầu. Tin tưởng, bà T đã đưa cho Hồng số tiền 540 triệu đồng để mua đất dự án. Hồng cũng đã chiếm đoạt số tiền này của bà T.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thụy Bích Hồng theo quy định của pháp luật.