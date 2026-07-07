Xét xử đường dây mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc, lừa đảo

Đường dây này đã tổ chức mở, thuê và mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động trái pháp luật tại Campuchia, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 7/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992) và Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1981) về các tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Rửa tiền".

Ngoài ra, Võ Thị Lệ (SN 1956), Trần Ngọc Thảo (SN 1993), Tỉa Huỳnh Bảo Tuấn (SN 1993), Phạm Thúy Hồng Ngân (SN 1998), Huỳnh Ngọc Tỏa (SN 1997), Phạm Lê Thy (SN 1993), Phạm Thụy Hương Giang (SN 1992), Đỗ Đặng Anh Thư (SN 1993) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1972) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc (SN 1993) bị truy tố thêm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Phạm Lê Chí Hoàng cùng đồng phạm thực hiện, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây quy mô lớn chuyên tổ chức thuê, mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Thông qua các đối tượng có tên Mia, Minh Khang và Kin, Oanh đã kết nối với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê, mua tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển toàn bộ thông tin tài khoản, thiết bị đăng nhập và dữ liệu cá nhân sang Campuchia sử dụng vào việc giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng tuyển người mở 15-23 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Người tham gia được cấp điện thoại iPhone, sim điện thoại chính chủ và được hướng dẫn đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi hoàn tất, toàn bộ điện thoại, thông tin đăng nhập, hình ảnh căn cước công dân và dữ liệu liên quan được bàn giao cho các đối tượng để chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức cho khoảng 117 người mở khoảng 1.832 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng . Tổng cộng, Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng .

Nguyễn Tuyết Vũ Oanh được xác định là người kết nối các đầu mối tại Campuchia, trực tiếp quản lý nhiều nhóm môi giới và hưởng lợi từ việc nhận tiền thuê tài khoản cũng như tiền lương từ các đối tượng điều hành đường dây. Đã tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng cho thuê, tổng thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong vụ án, Võ Thị Lệ, mẹ ruột của Oanh và Vũ Anh, giữ vai trò tích cực trong việc tìm kiếm người mở tài khoản, môi giới và chi trả tiền thuê hằng tháng. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Lệ mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới 10 người mở 170 tài khoản ngân hàng cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng .

Các bị cáo khác như Trần Ngọc Thảo, Đỗ Đặng Anh Thư, Phạm Thụy Hương Giang, Huỳnh Ngọc Tỏa, Phạm Thúy Hồng Ngân, Tỉa Huỳnh Bảo Tuấn, Nguyễn Thị Kim Loan và Phạm Lê Thy đều tham gia với vai trò môi giới, tổ chức mở tài khoản hoặc trực tiếp cho thuê tài khoản để hưởng lợi.

Đáng chú ý, Phạm Ngọc Thanh Trúc sau khi cho thuê tài khoản ngân hàng đã phát hiện trong tài khoản còn hơn 583 triệu đồng. Mặc dù biết đây không phải là tiền của mình, Trúc vẫn gian dối yêu cầu ngân hàng làm thủ tục rút toàn bộ số tiền để chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc, do đã tử vong trong thời gian tạm giam, nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra theo quy định pháp luật.

Một số cá nhân khác có hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị đề nghị xử phạt hành chính.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động phạm tội khác phát sinh, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, vì vậy cần xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.