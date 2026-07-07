Đánh sập sới bạc trong tầng hầm công trường

Từ tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an Hà Nội triển khai lực lượng, phối hợp Công an phường Giảng Võ kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc.

Khoảng 21h55 ngày 3/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại tầng hầm công trường số 269 Kim Mã, phường Giảng Võ xuất hiện một nhóm người tụ tập, tổ chức đánh bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Giảng Võ tổ chức xác minh, kiểm tra.

Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm một bộ bài tú lơ khơ cùng số tiền hơn 3,3 triệu đồng được sử dụng để đánh bạc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ các đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ việc cho Công an phường Giảng Võ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nhanh chóng tin báo của người dân, triển khai lực lượng kịp thời và phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật đã tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, kết quả trên cũng cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, khi mỗi tin báo của người dân đều được lực lượng Công an tiếp nhận, xử lý khẩn trương, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.