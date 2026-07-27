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Pháp luật

Vừa xuống Sân bay Cát Bi, nghi phạm lừa đảo bị bắt giữ

  • Thứ hai, 27/7/2026 17:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghi phạm lừa đảo trên phạm vi toàn quốc vừa xuống Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) liền bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời khống chế, bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay khi vừa hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).

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Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn giải nghi phạm.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh tin báo về tội phạm có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Anh (1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) là người có liên quan trực tiếp vụ việc.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Anh đã mua vé máy bay chuyến bay VJXXX, chặng TP.HCM - Hải Phòng, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cát Bi vào lúc 19h35 ngày 6/7.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng để phối hợp triển khai phương án bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Đội An ninh hàng không triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời hỗ trợ triệu tập đối tượng.

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Chân dung nghi phạm Phạm Ngọc Anh.

Lúc 20h cùng ngày, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng) tiếp cận thành công, khống chế và bàn giao Phạm Ngọc Anh cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý.

Ghi nhận sự phối hợp kịp thời và hiệu quả này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo, Ban chỉ huy cùng các chiến sĩ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng vì sự phối hợp hiệu quả trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

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https://vtcnews.vn/vua-xuong-san-bay-cat-bi-nghi-pham-lua-dao-bi-bat-giu-ar1031292.html

Minh Khang/VTC News

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