Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân

  • Thứ ba, 7/7/2026 10:35 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Hai đối tượng sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc triển khai cao điểm tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về mua bán dữ liệu cá nhân, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với phương thức thủ đoạn tinh vi.

hon 50 trieu, du lieu ca nhan anh 1

Đối tượng Phùng Xuân Đường.

Các đối tượng sử dụng hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giao dịch toàn bộ qua các ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú gây khó khăn cho cơ quan Công an trong điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt và sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 23/6, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt, triệu tập Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), là đối tượng cầm đầu và N.V.D. (SN 2005, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi "Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân".

hon 50 trieu, du lieu ca nhan anh 2

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an thu giữ 2 CPU, 2 laptop và 4 điện thoại di động; hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

hon 50 trieu, du lieu ca nhan anh 3

Tang vật vụ án.

Từ tháng 6/2025 đến nay, từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, đối tượng Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, vụ việc được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://cand.vn/bat-giu-2-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-hon-50-trieu-du-lieu-ca-nhan-post816033.html

Phan Tuyết - Hồ Hưng/Công an nhân dân

hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân Tiền mã hóa hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Danh sap soi bac trong tang ham cong truong hinh anh

Đánh sập sới bạc trong tầng hầm công trường

58 phút trước 09:47 7/7/2026

0

Từ tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an Hà Nội triển khai lực lượng, phối hợp Công an phường Giảng Võ kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý