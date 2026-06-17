Bóc gỡ đường dây ma túy hoạt động tinh vi qua mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Quang về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng liên quan gồm: Trần Tuấn Anh (SN 2000), trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Dũng (SN 1996), trú Hải Phòng; Phạm Ánh Dương (SN 1996) trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Quang Tiến (SN 1993), trú Hà Nội.

Bắt quả tang hoạt động sử dụng ma túy trái phép

Từ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã từng bước bóc gỡ một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi trên không gian mạng, qua đó khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, chiều 6/1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một căn phòng ở phố Trần Quốc Vượng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là địa điểm được xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Dũng và Trần Tuấn Anh đang có mặt trong phòng. Quá trình kiểm tra đã thu giữ nhiều vật dụng liên quan việc sử dụng ma túy như đĩa sứ, ống hút, thẻ cứng, loa, đèn và các tờ tiền có dấu vết nghi liên quan đến chất ma túy.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định trên các tờ tiền, thẻ cứng, ống hút cũng như các mẫu dấu vết thu được từ mũi, miệng của Trần Tuấn Anh đều có chứa chất ma túy Ketamine.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan.

Đánh sập đường dây tội phạm

Công an tiếp tục mở rộng điều tra nhằm truy nguồn số ma túy được các đối tượng sử dụng. Khoảng 22h50 cùng ngày, tại phố Trần Quốc Vượng, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hồng Quang khi đối tượng đang mang ma túy đi giao cho khách.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 3 viên nén màu vàng. Kết quả giám định xác định số tang vật này là hơn 1,5 gam Ketamine và hơn 1,2 gam MDMA (thuốc lắc).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Quang khai nhận bản thân là người tham gia vận chuyển, giao ma túy theo chỉ đạo của một tài khoản mạng xã hội Signal có tên “Thương Sin”. Đối tượng này sử dụng phương thức hoạt động khép kín, không gặp trực tiếp khách hàng.

Theo đó, người mua ma túy liên hệ đặt hàng qua mạng xã hội. Nhiệm vụ của Quang là đến lấy ma túy rồi tiếp tục giao cho khách theo hình thức “ship hàng”.

Để tránh bị phát hiện, việc giao nhận ma túy chủ yếu được thực hiện theo kiểu “hàng trao tay gián tiếp”, sau đó hướng dẫn cho người mua đến nhận.

Từ lời khai của Quang, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Quang Tiến. Đây là đối tượng có hành vi trung gian đặt mua ma túy để cung cấp cho người khác sử dụng.

Kết quả điều tra xác định Tiến đã liên hệ với Quang để mua 1 chỉ Ketamine và 1 gói “nước vui” với giá 7,3 triệu đồng. Sau đó, Tiến nhận vị trí cất giấu ma túy rồi chuyển tiếp thông tin cho người mua đến nhận hàng.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng trong vụ án đều sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao để liên lạc, trao đổi việc mua bán ma túy.

Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu sử dụng tài khoản mạng xã hội để điều hành hoạt động từ xa, không xuất hiện trực tiếp, sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự chủ động nắm chắc địa bàn và quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, triệt phá vụ án, ngăn chặn nguồn ma túy tiếp tục được tiêu thụ trong cộng đồng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Quang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Quang Tiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dũng, Phạm Ánh Dương và Trần Tuấn Anh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.