Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm lập kỷ lục chưa từng có

Triển lãm lần này là sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, cao điểm có ngày đón gần 1,3 triệu lượt khách.

Triển lãm lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Cúc Sao.

Thống kê của ban tổ chức triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, cho biết trong 19 ngày mở cửa (28/8-15/9), triển lãm đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan. Tính trung bình, mỗi ngày có gần 530.000 lượt khách, cao điểm có ngày đón gần 1,3 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, triển lãm cũng đón các đoàn khách là lãnh đạo Đảng và Chính phủ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia; Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; cùng các đoàn quân nhân cấp cao từ Nga, Lào và Campuchia.

Triển lãm Thành tựu đất nước khai mạc từ 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội, ban đầu dự kiến kéo dài đến 5/9. Tuy nhiên, sau đó, Thủ tướng đã quyết định kéo dài triển lãm thêm 10 ngày, tức đến ngày 15/9, nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm. Thủ tướng đánh giá triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm lần này cũng là sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với diện tích trưng bày gần 260.000 m2, quy tụ hơn 230 gian triển lãm của 28 bộ, ngành, 34 địa phương cùng hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu.

Các khu trưng bày đã giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cùng bản sắc văn hóa của các vùng miền… Ngoài ra, triển lãm cũng ghi dấu ấn khi lần đầu tiên công nghệ hiện đại được ứng dụng đồng bộ ở một triển lãm: từ màn hình tương tác, thực tế ảo, thực tế tăng cường đến các sa bàn điện tử, hologram… giúp khách tham quan “trải nghiệm” thành tựu 80 năm bằng nhiều giác quan.

Trong phiên bế mạc triển lãm, đã có 50 đơn vị được Chính phủ tặng bằng khen “Gian trưng bày tiêu biểu”.

Về phía các ban, bộ, ngành và cơ quan Trung ương có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam.

Các địa phương được nhận bằng khen gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng, TP.HCM, Tây Ninh và Vĩnh Long.

20 doanh nghiệp cũng được Thủ tướng tặng bằng khen là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; EVN; VNPT; Vietnam Airlines; VIMC; PVN; Petrolimex; Hòa Phát; Cơ điện Trần Phú; Ôtô Hiệp Hòa; Trường Hải; Thành Công; Automech; Kết cấu thép ATAD; Gỗ An Cường; Trung Nguyên; Sun Group; MIK Group; và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động chính là triển lãm trưng bày các thành tựu của đất nước, sự kiện cũng có nhiều hoạt động liên quan khác, trung bình mỗi ngày có hơn 100 sự kiện, nổi bật như Chương trình V Concert Rạng rỡ Việt Nam (9/8); V Fest Thanh xuân rực rỡ (10/8); 8Wonder: Moment of Wonder 2025 (23/8); Giải chạy Việt Nam tôi đó; các hội thảo về AI, dữ liệu...

Theo ban tổ chức, để sự kiện diễn ra suôn sẻ, hơn 31.300 nhân sự đã được huy động, trong đó có hơn 2.000 tình nguyện viên, gần 900 nhân viên an ninh và lực lượng chức năng, gần 28.000 cán bộ, nhân viên vận hành, gần 400 đơn vị thi công làm việc 24/7 để hoàn thiện không gian triển lãm trong hơn 3 tuần.

Ngoài ra, hệ thống logistics được vận hành hết công suất, phục vụ hàng triệu lượt khách. VEC đã bố trí 8 bãi đỗ xe, 20 tuyến xe bus miễn phí và 2 tuyến xe điện nội khu với hơn 50 xe, đảm bảo giao thông thuận tiện và giảm thiểu ùn tắc...