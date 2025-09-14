Dòng xe ken cứng ngả đường tới Triển lãm Quốc gia trước ngày bế mạc

|
Theo ghi nhận của PV VOV.VN, từ khoảng 9h, đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) bắt đầu ùn tắc. Tới 15h30, ùn tắc kéo dài khoảng 2-3 km, chủ yếu bên làn hướng từ Long Biên qua, từ cầu vượt nút giao Long Biên.
|
Theo người dân, do hôm nay là ngày cuối tuần, thêm vào đó, mai là ngày bế mạc triển lãm, vì vậy người dân từ khắp các tỉnh thành lân cận cũng đổ về đây tranh thủ trải nghiệm.
|
Hàng trăm ôtô lớn, nhỏ ùn ứ trên tuyến đường Trường Sa dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội trong khi xe máy buộc phải lên vỉa hè mới có thể di chuyển được.
|
Anh Phạm Hoàng Khải, người dân Hưng Yên cho biết: "Biết đến triển lãm từ trước dịp lễ, hôm nay tôi mới có dịp để ghé thăm. Cũng biết là đường rất đông nhưng ai cũng mong muốn được trải nghiệm một lần. Xe ô tô gần như tắc cứng nên tôi phải đỗ xe bên đường để bắt xe ôm vào mới có thể xem được triển lãm".
|
Chị Vũ Thị Phương Thùy, người dân Hưng Yên chia sẻ: "Do gia đình có con đi học nên dù biết là đông nhưng vẫn phải đi vào cuối tuần, nhất là mai là ngày bế mạc nữa. Giao thông thực sự đông đúc, khoảng 3km nhưng chúng tôi phải di chuyển mấy tiếng đồng hồ mới có thể vào đến nơi. Tuy nhiên khi vào đến nơi thì cũng bõ công đi. Chưa bao giờ tôi đi được một triển lãm to, hoành tráng như thế. Mọi người ai cũng mệt nhưng háo hức, vui vẻ".
|
Anh Lê Xuân Hiếu, người dân từ Lạng Sơn chia sẻ: "Từ Lạng Sơn xuống đến đây tôi chỉ mất khoảng 2 giờ nhưng khi thấy quá đông xe, tôi đã gửi cách triển lãm 3km. Bắt xe ôm từ bãi vào triển lãm mất 50.000 đồng/người. Chỗ đỗ xe cũng được lực lượng chức năng và người dân hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện đầy đủ".
|
Theo những người dân khu vực lân cận, từ hôm bắt đầu triển lãm, cứ cuối tuần mật độ giao thông trên tuyến đường này tăng cao. Đặc biệt là hai ngày nay do ngày mai (15/9) triển lãm sẽ kết thúc nên người dân các tỉnh về rất đông.
|
Ngoài lượng người tới tham quan triển lãm đông, tắc đường còn do nhiều người dừng đỗ ôtô hai bên đường Trường Sa khiến lòng đường thu hẹp.
|
Không thể di chuyển bình thường, nhiều người đi xe máy chọn cách đi ngược chiều, leo lên vỉa hè và thành cầu Đông Trù. Nhiều người tham quan chấp nhập gửi xe từ cách 2 km để đi bộ tới trung tâm triển lãm.
|
Bãi đậu xe chắn lối không nhận thêm xe gửi vì quá tải.
|
Lực lượng chức năng phải rất khó khăn để điều tiết các phương tiện.
|
Một cảnh sát giao thông cho biết tình trạng ùn ứ kéo dài từ sáng cùng ngày, buộc nhà chức trách phải huy động hàng chục người thuộc nhiều lực lượng.
|
Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia khánh thành vào sáng 19/8 có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Trung tâm rộng hơn 900.000 m2 được xây dựng chỉ gần 10 tháng, với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng.
|
Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đến 15/9/2025, tạo cơ hội cho người dân và du khách trải nghiệm thành tựu và truyền thống dân tộc.
