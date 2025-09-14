Dòng xe ken cứng ngả đường tới Triển lãm Quốc gia trước ngày bế mạc

Chị Vũ Thị Phương Thùy, người dân Hưng Yên chia sẻ: "Do gia đình có con đi học nên dù biết là đông nhưng vẫn phải đi vào cuối tuần, nhất là mai là ngày bế mạc nữa. Giao thông thực sự đông đúc, khoảng 3km nhưng chúng tôi phải di chuyển mấy tiếng đồng hồ mới có thể vào đến nơi. Tuy nhiên khi vào đến nơi thì cũng bõ công đi. Chưa bao giờ tôi đi được một triển lãm to, hoành tráng như thế. Mọi người ai cũng mệt nhưng háo hức, vui vẻ".